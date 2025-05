Пепе Рейна официално спира с футбола на 42 години

Пепе Рейна обяви решението си да прекрати състезателната си кариера на 42 години. Роденият в Мадрид вратар прекара 26 години при професионалистите. В момента той е страж на италианския Комо, като последният му мач ще бъде в петъчното домакинство на новака срещу Интер в Серия А.

Рейна има много трофеи с различни отбори в кариерата си. С Виляреал той стана на два пъти носител на УЕФА Интертото. Носител на ФА Къп с Ливърпул през 2006-а, Купа на Италия с Наполи през 2014-а и шампион на Бундеслигата с Байерн Мюнхен сезон по-късно. Рейна е световен шампион с Испания от 2010 и двукратен европейски първенец с „Ла Фурия Роха“ през 2008-а и 2012-а година.

Pepe #Reina has announced his retirement from football as player at 42. #transfers pic.twitter.com/CoBpj6SQ43

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 19, 2025

Той остава във футбола, като ще бъде треньор на академията на Виляреал от следващия сезон.

„Това е краят на една наистина красива кариера. Един много пълноценен живот. Чувствам се късметлия, че мога да погледна назад и да видя всичко, което съм преживял. Освен отборите, победите или хората, които срещнах, оставам с отворени врати и всичко, което означава една съблекалня... Бяха много години. Не очаквах. Мислех, че кариерата ми ще продължи много по-кратко, но мисля, че дойде моментът. Искам да спра дотук. Футболът е в кръвта ми и ще ми бъде трудно да го оставя. Имам желание да започна нови проекти“, сподели Рейна в интервю за Movistar+.

🧤 PEPE REINA cuelga los guantes a sus 42 años



🔚 El portero madrileño cerrará su carrera en el @Como_1907



🔝 Ha militado en 4 de las 5 grandes ligas y lo ha ganado todo con la @SEFutbolpic.twitter.com/P5lGIvk0oV

— Radio MARCA (@RadioMARCA) May 19, 2025

„Взех решението през януари. Говорих със съпругата си и решихме заедно“, добави Рейна.