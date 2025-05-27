Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ във вторник (27 май)

Спортът по ТВ във вторник (27 май)

27 Май, 2025 07:51 191 0

  • спортът по тв-
  • телевизията-
  • днес-
  • футбол-
  • мини футбол-
  • тенис-
  • ролан гарос

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ във вторник (27 май) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

11:30 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт 2

12:00 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 16 - Евроспорт

14:00 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт 2

16:25 Световна купа по минифутбол: България - Англия осминафинал - БНТ 3

17:55 Световна купа по минифутбол: осминафинал - БНТ 3

18:45 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт

19:00 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт 2

21:30 Футбол: Айнтрахт Брауншвайг - Саарбрюкен, Втора Бундеслига плейоф - Диема Спорт 3


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ