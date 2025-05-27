Спортът по ТВ във вторник (27 май)

Преводачката на Лудогорец: В началото ми беше тежко. Особено сред толкова много мъже, и то не съвсем облечени...

Едно момиче в мъжкия свят на Лудогорец успя да си пробие път и след 12 години вече е неизменна част от екипа на шампионите. Стела Симеонова – пр ...