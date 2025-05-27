Спортът по ТВ във вторник (27 май)

11:30 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт 2
12:00 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 16 - Евроспорт
14:00 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт 2
16:25 Световна купа по минифутбол: България - Англия осминафинал - БНТ 3
17:55 Световна купа по минифутбол: осминафинал - БНТ 3
18:45 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт
19:00 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт 2
21:30 Футбол: Айнтрахт Брауншвайг - Саарбрюкен, Втора Бундеслига плейоф - Диема Спорт 3
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