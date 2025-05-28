Спортът по ТВ в сряда (28 май)

11.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 2
13.30 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 17, мъже Евроспорт 1
16.25 Минифутбол, осминафинал БНТ 3
18.00 Спортна гимнастика, Европейско първенство БНТ 3
18.45 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1
20.55 16.25 Минифутбол, осминафинал БНТ 3
22.00 Бетис – Челси МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън
01.00 Интернасионал – Байа МА Спорт 4
03.30 Лига де Кито – Сендрал Кордоба МАХ Спорт 4
03.30 Оклахома – Минасота Диема спорт 3
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