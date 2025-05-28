Спортът по ТВ в сряда (28 май)

Николай Бареков: Няма обединение на ДПС с Ново начало! Има предателство на една Юда с цел да не му вземат бизнеса!

НЯМА ОБЕДИНЕНИЕ на ДПС с Ново начало! Има предателство на една Юда с цел да не му вземат бизнеса! Разговарях с Ахмед Доган в 12 часа на обяд и той ми ...