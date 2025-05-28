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Спортът по ТВ в сряда (28 май)

Спортът по ТВ в сряда (28 май)

28 Май, 2025 06:42 132 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (28 май) - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

11.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 2

13.30 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 17, мъже Евроспорт 1

16.25 Минифутбол, осминафинал БНТ 3

18.00 Спортна гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

18.45 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1

20.55 16.25 Минифутбол, осминафинал БНТ 3

22.00 Бетис – Челси МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън

01.00 Интернасионал – Байа МА Спорт 4

03.30 Лига де Кито – Сендрал Кордоба МАХ Спорт 4

03.30 Оклахома – Минасота Диема спорт 3


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