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Спортът по ТВ в четвъртък (19 юни)

19 Юни, 2025 09:08 1 045 0

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Много волейбол в ефира днес

Спортът по ТВ в четвъртък (19 юни) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

11.30 Боксово събитие: Топ Ранк - Диема спорт 3

12.30 Тенис: турнир в Хале - МАХ Спорт 3

14.00 Тенис: турнир в Лондон - МАХ Спорт 1

15.30 Волейбол: България – Китай (жени) - МАХ Спорт 2

15.50 Колоездене: Обиколка на Швейцария, пети етап, мъже - Евроспорт 1

17.30 Волейбол: САЩ – Полша (жени) - МАХ Спорт 4

19.30 Волейбол: Канада – Турция (жени) - МАХ Спорт 2

21.00 Волейбол: Германия – Сърбия (жени) - МАХ Спорт 4

21.00 Баскетбол: Гермавия – Швеция (жени) - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Интер Маями – Порто - БНТ 1, БНТ 3

22.00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип - Евроспорт 2

22.15 Баскетбол: Реал – Уникаха - Диема спорт

03.30 Ласкетбол: НБА, Индиана – Оклахома - Диема спорт 2


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