Спортът по ТВ в четвъртък (19 юни)

11.30 Боксово събитие: Топ Ранк - Диема спорт 3
12.30 Тенис: турнир в Хале - МАХ Спорт 3
14.00 Тенис: турнир в Лондон - МАХ Спорт 1
15.30 Волейбол: България – Китай (жени) - МАХ Спорт 2
15.50 Колоездене: Обиколка на Швейцария, пети етап, мъже - Евроспорт 1
17.30 Волейбол: САЩ – Полша (жени) - МАХ Спорт 4
19.30 Волейбол: Канада – Турция (жени) - МАХ Спорт 2
21.00 Волейбол: Германия – Сърбия (жени) - МАХ Спорт 4
21.00 Баскетбол: Гермавия – Швеция (жени) - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Интер Маями – Порто - БНТ 1, БНТ 3
22.00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип - Евроспорт 2
22.15 Баскетбол: Реал – Уникаха - Диема спорт
03.30 Ласкетбол: НБА, Индиана – Оклахома - Диема спорт 2
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