Спортът по ТВ в четвъртък (19 юни)

Палмейрас с важна победа над Ал Ахли и е близо до елиминациите на СКП

Палмейрас победи Ал Ахли с 2:0 в двубой от груповата фаза на Световното клубно първенство. В 49-а минута Уесам Абу Али си отбеляза автогол, а само дес ...