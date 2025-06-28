Резултати от контроли на българските отбори

Пирин Благоевград - Струмска слава Радомир 5:1
Ботев Пловдив - Хебър Пазарджик 2:0
Септември София - Марек Дупница 3:2
Ботев Враца - ЦСКА II 4:2
Лудогорец 1945 II - Фратрия 1:3
Добруджа Добрич - Черноморец Бургас 3:1
Янтра Габрово - Локомотив София 1:2
Дунав Русе - Спартак Плевен 1:0
Севлиево - Локомотив Горна Оряховица 2:0
ЦСКА - Кривбас Кривой рог /Украйна/ 0:0
Миньор Перник - Сборен отбор на Асоциацията на българските футболисти 5:0
Берое Стара Загора - Крумовград анулиран
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