Интер Маями продължава напред в Купата на лигите

Интер Маями демонстрира характер и класа, като надви мексиканския УНАМ Пумас с 3:1 в решаващия трети кръг от груповата фаза на Купата на лигите.

Въпреки отсъствието на голямата си звезда Лионел Меси, който пропусна двубоя заради травма, „чаплите“ показаха, че разполагат с достатъчно качество и дълбочина в състава.

Срещата на „Чейз Стейдиъм“ започна с изненадващ гол на Хорхе Рувалкаба в 34-ата минута, който даде преднина на гостите от Пумас. Въпреки това, момчетата на Хавиер Масчерано не се предадоха. В самия край на първото полувреме новото попълнение Родриго де Пол възстанови равенството след прецизна асистенция от Луис Суарес – първи гол за аржентинския полузащитник с екипа на Интер Маями.

Втората част започна с отменен гол на Суарес заради засада, потвърдена след намеса на ВАР. Уругвайският нападател получи и жълт картон, но не се отказа и в 59-ата минута реализира дузпа, с което изведе домакините напред. Само десет минути по-късно Тадео Аленде оформи крайното 3:1, след като отново Суарес се отличи с асистенция.

С този успех Интер Маями си осигури второто място в група „МЛС“ и продължава към фазата на директните елиминации в турнира.