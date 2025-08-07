ЦСКА с оферта от 1 милион евро за алжирския талант Майдин Дуан

Сензационен трансферен ход е предприел българският гранд ЦСКА, който отправи щедро предложение на стойност 1 милион евро за подписа на алжирското крило Майдин Дуан, съобщава авторитетното френско издание L’Equipe.

Въпреки сериозния интерес и внушителната сума, ръководството на Клермон категорично е отхвърлило офертата на "червените".

Майдин Дуан, който е само на 22 години, се превърна в една от най-ярките звезди на френската Лига 2 през изминалия сезон. С впечатляващите си 36 участия, 5 попадения и 2 асистенции във всички турнири, младият алжирец привлече вниманието не само на ЦСКА, но и на редица европейски клубове, които следят изявите му отблизо.

Договорът на Дуан с Клермон е валиден до 2026 година, което дава на френския клуб силна позиция при евентуални преговори. Въпреки че Клермон се състезава във второто ниво на френския футбол, ръководството не бърза да се разделя с един от най-перспективните си играчи.

Интересът на ЦСКА към Майдин Дуан е поредното доказателство за амбициите на "армейците" да подсилят състава си с млади и талантливи футболисти от международната сцена. Въпреки първоначалния отказ, не е изключено "червените" да подготвят нова, още по-атрактивна оферта в опит да привлекат алжирския национал на "Българска армия".