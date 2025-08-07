Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА с оферта от 1 милион евро за алжирския талант Майдин Дуан

ЦСКА с оферта от 1 милион евро за алжирския талант Майдин Дуан

7 Август, 2025 11:31 534 3

  • трансферен ход -
  • цска-
  • евро -
  • майдин дуан-
  • клермон

Клермон отказа предложението

ЦСКА с оферта от 1 милион евро за алжирския талант Майдин Дуан - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сензационен трансферен ход е предприел българският гранд ЦСКА, който отправи щедро предложение на стойност 1 милион евро за подписа на алжирското крило Майдин Дуан, съобщава авторитетното френско издание L’Equipe.

Въпреки сериозния интерес и внушителната сума, ръководството на Клермон категорично е отхвърлило офертата на "червените".

Майдин Дуан, който е само на 22 години, се превърна в една от най-ярките звезди на френската Лига 2 през изминалия сезон. С впечатляващите си 36 участия, 5 попадения и 2 асистенции във всички турнири, младият алжирец привлече вниманието не само на ЦСКА, но и на редица европейски клубове, които следят изявите му отблизо.

Договорът на Дуан с Клермон е валиден до 2026 година, което дава на френския клуб силна позиция при евентуални преговори. Въпреки че Клермон се състезава във второто ниво на френския футбол, ръководството не бърза да се разделя с един от най-перспективните си играчи.

Интересът на ЦСКА към Майдин Дуан е поредното доказателство за амбициите на "армейците" да подсилят състава си с млади и талантливи футболисти от международната сцена. Въпреки първоначалния отказ, не е изключено "червените" да подготвят нова, още по-атрактивна оферта в опит да привлекат алжирския национал на "Българска армия".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левскар

    6 0 Отговор
    Ами няма как ЦСКА да е " гранд" ,щото са второразрядно отборче .А и не са " армейци" ,щото Българската армия няма футболен отбор....Посредствени чорбари е най- доброто определение !!!

    11:38 07.08.2025

  • 2 Левски 1914

    5 0 Отговор
    То цска ако имаше пари нямаше да ФАЛИРА и да ощети държавата с 30 и няколко милиона лева!

    Коментиран от #3

    11:48 07.08.2025

  • 3 Крали Марко

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Те парите ги намериха в банковата сметка на Александър Томов в Швейцарска банка - цели шест милиона евро...

    11:53 07.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ