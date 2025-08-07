Новини
Наоми Осака срещу канадското чудо Виктория Мбоко на финала в Монреал

7 Август, 2025 11:53 411 0

Четирикратната шампионка от Големия шлем преодоля Клара Таусон

Наоми Осака срещу канадското чудо Виктория Мбоко на финала в Монреал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Наоми Осака и младата канадска сензация Виктория Мбоко си осигуриха място във финала на престижния турнир от сериите WTA 1000 в Монреал.

Четирикратната шампионка от Големия шлем и бивша лидерка в световната ранглиста Осака демонстрира класата си, като преодоля Клара Таусон от Дания с 6:2, 7:6(7). Японката стартира уверено, като безапелационно затвори първия сет за малко повече от 30 минути. Във втората част обаче напрежението се покачи – Таусон не се предаде, върна два пробива и дори стигна до два сетбола в тайбрека. Осака, с хладнокръвие на истински шампион, обърна развоя и триумфира с 9:7 точки, с което си осигури първи финал на турнир от тази категория от три години насам.

От другата страна на мрежата ще застане 18-годишната Виктория Мбоко, която продължава да пише своята приказка пред родна публика. Канадката поднесе сензацията на турнира, елиминирайки Елена Рибакина – шампионка от Уимбълдън, след епичен обрат: 1:6, 7:5, 7:6(4). Мбоко започна колебливо, допускайки три пробива в първия сет, но не се предаде. Във втория сет тя показа характер, поведе с 3:0, а след драматична развръзка изравни резултата. Решителният трети сет бе истинско изпитание за нервите – Рибакина имаше два пъти възможност да затвори мача на свой сервис, но Мбоко прояви завидна устойчивост и взе тайбрека с 7:4, печелейки последните три точки.


