US Open 2025: Исторически рекорди в наградния фонд – шампионите ще грабнат по 5 милиона долара

Огромен финансов скок очаква участниците в тазгодишното Открито първенство на САЩ по тенис! Организаторите на престижния турнир в Ню Йорк обявиха, че общият награден фонд ще достигне невижданите досега 90 милиона долара – абсолютен рекорд в историята на тениса.

Тази година US Open се превръща в първото събитие от Големия шлем, което преминава границата от 90 милиона долара, като по този начин затвърждава позицията си на най-щедрия турнир в света. За сравнение, през 2023 г. разпределената сума беше 75 милиона долара, което означава, че през 2024 г. тенисистите ще се радват на цели 20% увеличение.

Най-големите печалби са запазени за шампионите на сингъл при мъжете и жените – всеки от тях ще си тръгне с впечатляващите 5 милиона долара, което е с цели 39% повече спрямо миналата година.

Финалистите също няма да останат разочаровани – те ще получат по 2,5 милиона долара, а полуфиналистите ще се поздравят с чекове от 1,26 милиона долара – с 26% повече от предходното издание.

Двойките при мъжете и жените също ще усетят щедростта на организаторите – наградният фонд за тях скача с 23%, а победителите ще получат по 1 милион долара за първи път в историята на турнира.

Смесените двойки също ще се борят за рекордна сума – 1 милион долара, като тази година форматът на надпреварата е обновен и ще се проведе няколко дни преди старта на основната схема на 24 август.

В квалификациите на сингъл при двата пола също има ръст – общият фонд достига 8 милиона долара, което е с 10% повече от миналата година.

Самото участие в пресявките ще донесе на тенисистите по 27 500 долара преди данъчно облагане.

В тазгодишното издание на US Open България ще бъде представена от Виктория Томова, която ще се включи в квалификациите в Ню Йорк.