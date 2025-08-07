Новини
Стилиян Орлинов е финалист на европейското по лека атлетика в Тампере

7 Август, 2025 15:00 421 0

Възпитаникът на треньора Атанас Иванов впечатли с изключителното си представяне в квалификациите на скока на дължина

Стилиян Орлинов е финалист на европейското по лека атлетика в Тампере - 1
Снимка: Списание “Атлетика”
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стилиян Орлинов донесе първия финал за страната ни на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки, което се провежда в Тампере, Финландия.

Само на 15 години, Орлинов впечатли спортната общественост с изключителното си представяне в квалификациите на скока на дължина.

Възпитаникът на треньора Атанас Иванов демонстрира хладнокръвие и воля, като в последния си опит постигна 7.28 метра – резултат, който му осигури заветното 12-о място и билет за финала. С този скок Стилиян изпревари с едва един сантиметър италианеца Роко Мартинели, който остана извън финалната дванадесетица.

Квалификационният кръг бе спечелен от чешкия атлет Петър Майндълшмид, който впечатли с резултат от 7.82 метра. Конкуренцията бе ожесточена, но българският представител показа, че възрастта не е пречка за големите успехи.

Финалът в дисциплината скок на дължина ще се проведе на 8 август, петък, от 19:15 часа. Всички почитатели на леката атлетика ще могат да проследят надпреварата на живо по БНТ 3.


