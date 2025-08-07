Ромелу Лукаку разкри кой е неговият футболен идол. Изненадващо или не това е бившата звезда на Реал Мадрид Карим Бензема.

Макар вече на 32 години, Лукаку няма намерение да забавя темпото. Той иска да последва примера на Бензема, който достигна върха на кариерата си след 30-ата си година, включително спечелвайки „Златната топка“ през 2022 година малко преди да навърши 35.

След няколко непостоянни сезона и чести трансфери, Лукаку изглежда възроден в Наполи, където се превърна в основна фигура в проекта на Антонио Конте и помогна на тима да спечели Скудетото, отбелязвайки 14 гола в Серия А през дебютната си кампания на стадион „Диего Армандо Марадона“.

В интервю за La Gazzetta dello Sport, Лукаку споделя:

„Разбира се, винаги имаме средствата да се подобряваме. Имам фитнес у дома. Меси, Роналдо, Левандовски и Ибрахимович са велики, но моят идол е Бензема, който спечели Златната топка след като навърши 32. Трябва да гледаме напред с правилната нагласа. Дори Леброн Джеймс казва същото.“

Бившият нападател на Челси и Манчестър Юнайтед се готви за нов силен сезон в Наполи, като ще се опита да помогне на тима да защити титлата си в Серия А. „Партенопеите“ ще стартират кампанията си на 23 август срещу Сасуоло.