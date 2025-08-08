Веласкес: Невероятно отношение имаше от играчите, гордост е

След вдъхновяващото представяне и важната победа, старши треньорът на Левски – Хулио Веласкес – говори с изключителна гордост за усилията на своите футболисти. Испанецът не пропусна да отбележи силната подкрепа от трибуните, зрелостта на отбора и високото ниво на игра, демонстрирано от първата до последната минута. За Веласкес успехът е резултат от колективния дух и пълната отдаденост, която играчите са показали на терена.

„Много доволен съм и горд от моите играчи. Всички направиха много, изключителна добра работа, публиката също беше невероятна, предодаха ни добрата енергия. Това значи да вярваш и да се бориш до последната минута. Седяхме много добре в този мач, заслужавахме да победим много по-добре 2:0, 3:1. Изключителна победа за нас. Невероятно отношение имаше от играчите, гордост е да имам такова отношение от тях“, стартира той.

„Говорим да постигаме винаги най-добре за резултата, но и как го правиш. Колкото по-добре играеш, толкова по-близо си до победата. Ние искаме да създаваме и да имаме проактивно мислене с топката. Днес, бих отличил, зрелостта на отбора и влагането. Трябваше да подобрим някои неща от първите минути. Това го отличихме на полувремето, тъй като те извадиха важен играч за тях и сложиха бек пред бека. Той влиза в линията на тримата в средата. В крайна сметка промениха доста начина на игра. Играчите обаче съумяха да оправят нещата. Всичко това се постига като отборът постига зрялост и отношение на терена. След тези 3-4 минути на съмнение отговорихме. Има детайли, които трябва да подобряваме. Винаги търсихме свободния човек с голяма енергия до края“, продължи испанецът.

„Включването на Рупанов е отборният дух и да оставиш сърцето си на терена. Изключително добра работа от него, Сангаре се изтощи до краен предел. В крайна сметка това се случва. Има много минифутболни срещи. Направихме пет смени, но това означава какво се изисква от мен да управлявам мача. Всичко това става като има колективен дух и да има отбор. Трябва да сме в добра кондиция за гостуването и не сме фаворити в нито един момент. Ако мислим така, може да се окаже, че сме объркани. За мен, основно да сме скромни, здраво стъпили на земята и моите играчи да подходят така. Оттук насетне ни чака тежък мач в Азербайджан. От неделя започвам да мисля за него. След 30 минути или час фокусът ми е върху мача в неделя“, завърши Веласкес.