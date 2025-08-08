Спортът по ТВ в петък (8 август)

12.30 Колоездене: Обиколка на Полша, пети етап, мъже Евроспорт 1
14.00 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, първи кръг Евроспорт 2
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
15.50 Лека атлетика, Европейско първенство, юноши БНТ 3
17.45 Колоездене: Обиколка на Ен, трети етап, мъже Евроспорт 1
18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
19.00 Добруджа – ЦСКА 1948 Диема спорт
19.30 Нюрнберг – Дармщад Диема спорт 3
19.30 Пройсен Мюнстер – Падерборн Нова спорт
20.00 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, първи кръг Евроспорт 1
21.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2
21.15 Монтана – Ботев (Вр) Диема спорт
22.00 Бирмингам – Ипсуич Диема спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА