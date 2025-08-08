Треньорът на Сабах: Феновете помогнаха на Левски, абсурдно е да ме питате за бавене на време

Старши треньорът на Сабах - Валдас Дамбраускас, коментира драматичната загуба с 0:1 от Левски в първия мач от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Наставникът показа известно раздразнение, когато бе попитан за моментите, в които неговите играчи прекарваха време на терена без видима причина.

„Честито на Левски за победата. Мачът беше доста тактически. Очаквахме това нещо от Левски. Дойдохме с план и моите играчи го изпълниха. Левски е топ отбор. През първото полувреме имахме контрол в нашата половина. Не допуснахме много изненади. Като цяло мога да кажа, че беше равностоен мач. Атмосферата на стадиона беше страхотна и това помогна на Левски да играе по-уверено до края на мача и да вкара. Имахме добри възвожности през второто полувреме, но се надявам се, че в Баку ще се получи подобен мач, за да може да се реваншираме“, каза Дамбраускас.

„Винаги е хубаво, когато имаш един гол предимство, но ние имаме 90 минути, които трябва да се играят в Баку. Това, което ни предстои е важно. Ще се учим от грешките, които направихме. Така стана и в мача срещу Петрокуб. Левски е голям отбор и е фаворит в следващия мач, но ще се опитаме да спечелим“, допълни той.

„Бавене на времето? Абсурдно е да ме питате това. Мачът се игра 100 минути, имаше умора, пътувахме до София от Баку, това не е като да излезеш за десет минути от хотела до стадиона. Приемам въпроса ви като шега, но във всяка шега има малко истина. Вижте футболистите ми, те наистина имаха нужда от лекарска помощ. Гледаме световни първенства, Шампионска лига, всеки отбор гони своята цел, всеки иска да спечели мача. Ако Левски играе с Брага в подобна ситуация, бих искал тогава да видя какво ще кажете. Вие коментирате само играчите на Сабах, но не и тези на Левски, които също имаха нужда от смени“, отговори Дамбраускас относно ситуациите, в които неговият отбор бавеше играта, за да спечели време.

„Трудно ми е да кажа дали Левски може да бие Лудогорец. Вярвам, че Лудогорец все още е най-добрият отбор в България. Няма съмнение, че Левски е израснал през последните години. През 2021-а година Левски завърша девети, ако не бъркам. Феновете пълнят стадиона, това дава тласък на отбора, виждам много различен отбор - с енергия, опит, добър треньор. Това е добре за българското първенство. Винаги е интересно да гледам българското първенство. Треньорът на Левски върши страхотна работа. До сутринта можем да говорим как се печели мач. Моята работа е да намеря начин да се противопоставим на Левски“, завърши бившият наставник на Лудогорец.