Боримиров остана недоволен: Искаме да виждаме все по-силен Левски

Изпълнителният директор на Левски - Даниел Боримиров, изрази задоволството си от драматичната победа с 1:0 срещу Сабах. Той определи успеха като напълно заслужен, изказа се ласкаво за треньора Хулио Веласкес и сподели изненадата си от тактиката на гостите да бавят играта през голяма част от мача.

„Благодаря, да е честита победата на всички левскари и всички, които подкрепиха Левски в днешния мач. Да се радват, заслужена победа, но от утре трябва да превключим мисълта си към мача в неделя, когато трябва също да спечелим. Емоцията и всичко, което взехме от днешния мач, трябва да го пренесем за мача в неделя“, започна Боримиров.

„Наистина, Сабах е доста добре организиран и компактен, но ние не свалихме темпото през целия мач, тези почти 100 минути. Започнаха да им се схващат краката, но мислех, че в България Славия е отборът, който най-много бави времето, но това, което видях днес, не можех да повярвам – изведнъж на трима души да им се схванат едновременно краката. Това са неща, които не трябва да виждаме в съвременния футбол“, продължи директорът на „сините“, отправяйки критики към съперника.

„Целта ни беше това. Ние искаме и ще продължаваме да надграждаме, защото искаме да виждаме все по-силен и силен Левски и така с играта си да радваме нашата невероятна публика, която поздравявам и апелирам да е всеки път така зад отбора и мисля, че всички заедно ще успеем“, каза Боримиров относно публиката.

„Нещата, които ги виждате, ние си ги говорим вътре в клуба. Не мисля, че информацията трябва да излиза за това, какво трябва да подобрявам, къде трябва да надграждаме. Вие с времето ще оценявате дали Левски се развива в правилната посока“.

„Това е екипна работа, това е работата на Хулио Веласкес. Радвам се, че той успя. От начало го бяха приели с малко негативизъм, но с течение на времето и работата той показва, че е професионалист, който може и трябва да подкрепяме“, завърши Боримиров.