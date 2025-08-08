Новини
Започва 4-ият кръг в Първа лига - ПРОГРАМА

8 Август, 2025 16:00 434 0

Две срещи ще се изиграят в днешния ден

Започва 4-ият кръг в Първа лига - ПРОГРАМА - 1
Снимка: Факти.БГ
Първа лига - 4 кръг:

8 август - петък, 19:00
Добруджа Добрич - ЦСКА 1948

8 август - петък, 21:15
Монтана - Ботев Враца

9 август - събота, 19:00
ЦСКА - Черно море Варна

9 август - събота, 21:15
Славия - Лудогорец

10 август - неделя, 19:00
Левски - Спартак Варна

10 август - неделя, 21:15
Ботев Пловдив - Локомотив София

11 август - понеделник, 19:00
Септември София - Берое Стара Загора

11 август - понеделник, 21:15
Арда Кърджали - Локомотив Пловдив


