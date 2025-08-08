Започва 4-ият кръг в Първа лига - ПРОГРАМА

Първа лига - 4 кръг:
8 август - петък, 19:00
Добруджа Добрич - ЦСКА 1948
8 август - петък, 21:15
Монтана - Ботев Враца
9 август - събота, 19:00
ЦСКА - Черно море Варна
9 август - събота, 21:15
Славия - Лудогорец
10 август - неделя, 19:00
Левски - Спартак Варна
10 август - неделя, 21:15
Ботев Пловдив - Локомотив София
11 август - понеделник, 19:00
Септември София - Берое Стара Загора
11 август - понеделник, 21:15
Арда Кърджали - Локомотив Пловдив
