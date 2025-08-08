Новини
Дерби на северозапада: Монтана домакинства на Ботев Враца

8 Август, 2025 17:24

Мъчът е от 21:15 часа тази вечер

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Монтана приема Ботев Враца в класическо дерби на Северозапада. Срещата от 4-ия кръг на efbet Лига започва в 21:15 ч. на стадион "Огоста" и ще бъде ръководена от Никола Попов.

Монтана все още търси първия успех след завръщането си в елита. "Сините" записаха дотук едно домакинско равенство 1:1 с Локомотив Пловдив и две категорични загуби при гостуванията си в София на Левски (0:5) и Локомотив (0:3).

Ботев Враца също се бори за първи успех през новата кампания. "Зелените" записаха две ремита като гости, съответно срещу Славия (2:2) и Спартак Варна (1:1), и отстъпиха у дома на Лудогорец с 0:1.

Последният мач между двата тима се игра през месец май 2021 г., когато завършиха при равенство 1:1. Точен за Монтана бе Давид Кики, а за Ботев Враца - Дориан Бабунски.

Цени на билети:

Онлайн продажба - 10.00 лв. / EUR 5.11

Продажба на каса - 12.00 лв. / EUR 6.14


  • 1 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Стадиона е точно зад стената на язовира. Между стената и циганската махала. Музовирите нямат шанс. Ако искат да си тръгнат живи, трябва да паднат с много.

    Коментиран от #4

    17:31 08.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Ако Монтана падне, ще отворят изпускателите на язовира и водата ще отнесе стадиона със все футболистите и публиката в река Дунав, а от там в морето.

    Коментиран от #3

    17:35 08.08.2025

  • 3 Пустиняк

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Поздрави братчедите си от маалата.

    17:44 08.08.2025

  • 4 Значи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    е на центъра. В Монтана, освен цигански махали, други няма.

    17:46 08.08.2025

