Дерби на северозапада: Монтана домакинства на Ботев Враца

Монтана приема Ботев Враца в класическо дерби на Северозапада. Срещата от 4-ия кръг на efbet Лига започва в 21:15 ч. на стадион "Огоста" и ще бъде ръководена от Никола Попов.

Монтана все още търси първия успех след завръщането си в елита. "Сините" записаха дотук едно домакинско равенство 1:1 с Локомотив Пловдив и две категорични загуби при гостуванията си в София на Левски (0:5) и Локомотив (0:3).

Ботев Враца също се бори за първи успех през новата кампания. "Зелените" записаха две ремита като гости, съответно срещу Славия (2:2) и Спартак Варна (1:1), и отстъпиха у дома на Лудогорец с 0:1.

Последният мач между двата тима се игра през месец май 2021 г., когато завършиха при равенство 1:1. Точен за Монтана бе Давид Кики, а за Ботев Враца - Дориан Бабунски.

Цени на билети:

Онлайн продажба - 10.00 лв. / EUR 5.11

Продажба на каса - 12.00 лв. / EUR 6.14