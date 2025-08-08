Новини
Манчестър Сити преодстъпи бразилски талант на Жирона

8 Август, 2025 20:08 305 0

Витор Рейс ще продължи развитието си в испанската Ла Лига

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити официално обяви, че младият бразилски защитник Витор Рейс ще продължи развитието си в испанската Ла Лига, след като бе преотстъпен на Жирона за предстоящата кампания.

Само на 19 години, Рейс вече привлече вниманието на футболните фенове с впечатляващите си изяви. Той пристигна на "Етихад Стейдиъм" през януари, след като английският шампион плати внушителните 29,6 милиона паунда на бразилския гранд Палмейрас. Въпреки младостта си, централният бранител успя да запише четири официални мача за "гражданите" под ръководството на Пеп Гуардиола, включително дебют във Висшата лига и участие на Световното клубно първенство.

Договорът на Витор Рейс с Манчестър Сити е валиден до 2029 година, което ясно показва дългосрочните планове на клуба за неговото развитие. Сега обаче, с цел да натрупа още повече опит и игрова практика, бразилецът ще се присъедини към амбициозния тим на Жирона, който се утвърждава като един от интересните проекти в испанския елит.

Междувременно, още един млад футболист на Манчестър Сити ще търси нови предизвикателства – Макс Алейн ще играе под наем в Уотфорд през следващия сезон.


