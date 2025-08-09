Арсенал задържа своя диамант: Итън Нуанери подписа нов дългосрочен договор

Арсенал направи решителна крачка към бъдещето, като обвърза с нов дългосрочен контракт един от най-ярките си млади таланти – Итън Нуанери. Клубът официално потвърди, че атакуващият полузащитник, считан за истинско бижу в академията на "артилеристите", ще продължи развитието си на "Емиратс".

С този ход "топчиите" демонстрират амбиция да задържат ключовите си млади играчи, след като през последните месеци загубиха Чидо Оби-Мартин и Ейдън Хийвън, които поеха към Манчестър Юнайтед срещу символична сума.

Новият договор на Нуанери е ясен сигнал, че Арсенал няма намерение да се разделя лесно с най-обещаващите си футболисти. Итън Нуанери е част от лондонския гранд още от осемгодишна възраст. През 2022 година той влезе в историята на английския футбол, след като дебютира във Висшата лига на едва 15 години и 181 дни – рекорд, който го превърна в сензация на Острова.

През изминалия сезон 18-годишният плеймейкър впечатли с изявите си – изигра 37 срещи с екипа на Арсенал и реализира 9 попадения. Освен това, през юни тази година Нуанери бе част от националния отбор на Англия до 21 години, който триумфира с европейската титла.