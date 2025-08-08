Продадени са над 20 000 билета за световната квалификация България – Испания

Месец преди дългоочаквания сблъсък между националните отбори на България и Испания, който ще се състои на 4 септември от 21:45 ч. на Националния стадион „Васил Левски“ в София, Българският футболен съюз съобщи, че интересът към двубоя е огромен – повече от 20 000 билета вече са намерили своите притежатели.

Всеки фен на футбола може да се сдобие с до осем билета за срещата, като електронните пропуски ще бъдат изпратени на посочения имейл адрес 48 часа преди началото на мача.

Можете да закупите своите билети тук.

Организаторите напомнят, че местата се разпродават с бързи темпове, а желаещите да подкрепят „лъвовете“ на живо трябва да побързат.

Цените на билетите варират според избрания сектор и предлагания комфорт. Най-луксозните ВИП пропуски за централните ложи достигат 800 лева, докато местата в непосредствена близост до тях се предлагат за 300 лева. За сектор „А“ (извън зоната под козирката) цената е 150 лева, а срещуположният сектор „В“ предлага билети за 100 лева. Феновете, които предпочитат да наблюдават двубоя зад вратите, могат да го направят срещу 60 лева в секторите „Г“ и „Б“. Ъгловите сектори, известни като „лъвчетата“, са на разположение за 90 лева.

Освен големия футболен спектакъл, в продажба остават и билетите за благотворителната инициатива „Заедно за децата“, организирана съвместно с фондация „Слънчеви деца 2024“. Събитието ще се проведе на 2 и 3 септември на стадион „Юнак“ и обещава незабравими емоции в подкрепа на благородна кауза.