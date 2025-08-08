Кристиано Роналдо: „Златната топка“ тази година е фиктивна

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо, който в момента защитава цветовете на Ал-Насър в Саудитска Арабия, изрази остро мнение относно престижната награда „Златната топка“. В интервю за официалния сайт на клуба, петкратният носител на отличието не скри разочарованието си от тазгодишната надпревара.

„Тази година ‘Златната топка’ е просто фиктивна“, отсече Роналдо, хвърляйки сянка на съмнение върху обективността на избора.

Вчера френското издание France Football разкри списъка с 30-те номинирани футболисти, които ще се борят за престижния трофей през сезон 2024-2025. В нея за втора поредна година името на Роналдо отсъства от финалистите, въпреки впечатляващата му кариера и петте спечелени „Златни топки“ през 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 година.

Реакцията на португалската суперзвезда предизвика бурни дискусии сред фенове и анализатори, които се питат дали наградата не губи от своята тежест и престиж.