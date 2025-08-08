Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо: „Златната топка“ тази година е фиктивна

Кристиано Роналдо: „Златната топка“ тази година е фиктивна

8 Август, 2025 22:46 518 2

  • кристиано роналдо-
  • златна топка-
  • france football-
  • ал-насър-
  • футболни награди-
  • номинации 2024-
  • футболни новини

Португалецът каза това в интервю за официалния сайт на Ал-Насър

Кристиано Роналдо: „Златната топка“ тази година е фиктивна - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо, който в момента защитава цветовете на Ал-Насър в Саудитска Арабия, изрази остро мнение относно престижната награда „Златната топка“. В интервю за официалния сайт на клуба, петкратният носител на отличието не скри разочарованието си от тазгодишната надпревара.

„Тази година ‘Златната топка’ е просто фиктивна“, отсече Роналдо, хвърляйки сянка на съмнение върху обективността на избора.

Вчера френското издание France Football разкри списъка с 30-те номинирани футболисти, които ще се борят за престижния трофей през сезон 2024-2025. В нея за втора поредна година името на Роналдо отсъства от финалистите, въпреки впечатляващата му кариера и петте спечелени „Златни топки“ през 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 година.

Реакцията на португалската суперзвезда предизвика бурни дискусии сред фенове и анализатори, които се питат дали наградата не губи от своята тежест и престиж.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен

    0 0 Отговор
    Е па тя "златната топка" си е фиктивна от повече от десетилетие, ама на тоя не му пречеше да я "печели"

    23:06 08.08.2025

  • 2 Мдаааа

    0 0 Отговор
    ,НАГЪЛ 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈ТА ТВОИТЕ ЗЛАТНИ ТОПКИ ВСИЧКИ ГИ КУПИ ЧИЧКО ПЕРЕС . И НА НЕГО ЛИ ВЪРТЯ СВИР ЧОЦИ КАТО НА БАДР ХАРИ

    23:18 08.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ