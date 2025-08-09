Новини
ПСЖ брои милиони за украински национал

9 Август, 2025 10:08 471 2

Иля Забарний ще премине медицински прегледи в следващите дни

ПСЖ брои милиони за украински национал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен финализира мащабна сделка за украинския централен защитник Иля Забарний, който до момента блестеше с екипа на Борнемут във Висшата лига. Според авторитетния инсайдър Фабрицио Романо, френският шампион ще брои внушителните 67 милиона евро за 22-годишния бранител, а договорът му ще бъде с продължителност пет години.

Очаква се Забарний да премине медицински прегледи в следващите дни, като ръководството на ПСЖ се надява украинецът да бъде на линия за ключовия двубой срещу Тотнъм Хотспър за Суперкупата на Европа, който ще се проведе на 13 август. Ако всичко върви по план, новото попълнение ще дебютира именно в този престижен сблъсък.

Иля Забарний, който започна професионалната си кариера в Динамо Киев, се присъедини към Борнемут през януари 2023 година срещу 23 милиона евро. За кратко време той се утвърди като основна фигура в отбраната на английския тим, записвайки 86 мача във всички турнири. Освен това, Забарний е неизменен титуляр за националния отбор на Украйна, където вече има 49 участия.

Междувременно, медиите на Острова и във Франция разкриват, че Борнемут не губи време и вече е в напреднали преговори за заместник на Забарний. Клубът е насочил поглед към Бафоде Диаките от Лил, като трансферната сума за френския защитник се очаква да достигне около 40 милиона евро.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор
    А защо не на фронта?

    10:11 09.08.2025

  • 2 Абе

    1 0 Отговор
    Тиа от псж са ненормални бе, 10 К на граничара и човека ше си излезе нормално през границата и нема го закачат за фронта.

    10:12 09.08.2025

