Реал Мадрид обвърза Гонсало Гарсия с дългосрочен договор

Впечатляващият млад талант на Реал Мадрид, Гонсало Гарсия, официално преподписа своя контракт с "белия балет", като новото споразумение ще го задържи на "Сантяго Бернабеу" до края на юни 2030 година. Информацията бе разпространена от ESPN, които се позовават на свои източници, близки до клуба.

След като блесна на Световното клубно първенство, където се отличи с 4 попадения и 1 асистенция в рамките на 6 двубоя, 21-годишният испански нападател заслужено получи подобрени финансови условия. Заплатата на Гарсия бе увеличена, а ръководството на мадридчани предприе и сериозни мерки за защита на своята звезда, като значително повиши откупната му клауза.

През изминалия сезон Гарсия демонстрира завидна форма, реализирайки 30 гола и записвайки 6 асистенции в 46 срещи във всички турнири с екипа на Реал Мадрид. Тези впечатляващи показатели не остават незабелязани и от експертите – според Transfermarkt, пазарната стойност на младия нападател вече възлиза на 8 милиона евро.