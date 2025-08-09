Новини
Втора загуба за България в предварителните квалификации за световното първенство по баскетбол

Втора загуба за България в предварителните квалификации за световното първенство по баскетбол

9 Август, 2025

Нашите момчета отстъпиха пред Нидерландия в Самоков

Втора загуба за България в предварителните квалификации за световното първенство по баскетбол - 1
Кадър: бТВ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по баскетбол инкасира второ поражение в предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година. Съставът на Росне Барчовски отстъпи пред Нидерландия със 70:81 в мач от третия кръг в група F, който се изигра в "Арена СамеЛион". Българите имаха своите шансове, особено в третата четвърт, когато бяха близко до обрата, но в крайна сметка "оранжевите" стигнаха до успеха, който е втори последователен за тях в пресявките.

Така националите вече имат две загуби на сметката си и остават на последното трето място във временното класиране, а техните съперници са на обратния полюс и оглавиха класирането в групата. На 16 август (събота) "Лъвовете" ще приемат Австрия в Ботевград.

Стартът премина под знака на слабата резултатност. Гостите нарушиха статуквото чрез няколко бързи атаки, за да овладеят инициативата и да си осигурят аванс от 7 точки в края на дебютната част.

Нидерландците диктуваха събитията на паркета и на старта на втората част, като Давид Н‘Гесан и Тристан Енаруна. Димитър Димитров и Борислав Младенов отвърнаха на удара, давайки надежди на домакините, но „оранжевите“ не се гънаха и направиха така, че да се приберат в съблекалнята при 44:32.

Иван Алипиев и Александър Стоименов бяха в основата на подема на българите, които се върнаха в играта. Последва нов отговор от страна на „оранжевите“, като това им даде увереност да си върнат контрола за аванс от 9 точки след 30 минути игра.

Гостите поставиха силно начало и на последната част, когато авансът им отново прехвърли двуцифрени изражения.Националите не намериха сили за нов щурм и до края техните съперници удържаха победата.


