Над 3800 юридически лица регистрирани като религиозни организации - не плащат данъци, не се отчитат

17 Февруари, 2026 07:32 952 8

Според данните за собствеността на кадастъра те притежават поне 6665 поземлени имота в страната, 2763 сгради и 877 апартамента

Над 3800 юридически лица регистрирани като религиозни организации - не плащат данъци, не се отчитат - 1
Снимка: Фейсбук/ Боян Юруков
В България има 3843 юридически лица регистрирани по 94.91 - религиозни организации. Т.е. не плащат данъци, не се отчитат никъде за нищо, а голяма част пряко или непряко получават субсидии като вероизповедания, от държавен фонд Земеделие, еврофондове и други. Това написа във "Фейсбук" Боян Юруков.

Юруков посочва, че 29 от тях притежават изцяло или имат дялово участие в 37 други юридически лица с издателска, хотелиерска, ресторантьорска дейност, управляващи недвижими имоти и други. Според данните за собствеността на кадастъра те притежават поне 6665 поземлени имота в страната, 2763 сгради и 877 апартамента.

"Имам съмнения за още 22 хиляди поземлени имота и 1100 сгради. Общо до тук намерих, че държат 6% от земята в България. Опитвам се да разделя тези, които са наистина тяхна собственост от такива, за които има просто някакви договори и други връзки", пише Юруков, като прикачва и няколко снимки, на които посочва, че се виждат имоти в София, Пловдив, Рила и Монтана.


  • 1 1234

    16 2 Отговор
    християнство и ислям,другото да си отива от дет е дошло,стига рантутници измамници

    07:35 17.02.2026

  • 2 Куче

    18 1 Отговор
    влачи , диря няма .

    07:35 17.02.2026

  • 3 Трол

    16 1 Отговор
    Тия организации нямат поклонници даже за каре белот.

    07:38 17.02.2026

  • 4 Аоо

    16 1 Отговор
    Намерили вратичка да не плащат нищо, само да ползват облаги-построили са си за себе си комунизъм за сметка на изрядните, на които трябва да се увеличат данъците, за да излезе балансът в държавата.

    07:44 17.02.2026

  • 5 Асен

    16 0 Отговор
    Има джамии без електромер , всички им плащаме тока за бесните напеви на арабски по високоговорителите.

    07:49 17.02.2026

  • 6 оня с коня

    7 0 Отговор
    Куриозното е че баш Прощляците парадират че сме в Клуба на богатите и имало Банани,а Истивските членове на Клуба си траят:)

    07:56 17.02.2026

  • 7 Впрочем

    10 0 Отговор
    Брокерите на имоти да не би да плащат данъци?От една сделка прибират средно по 6000 €

    07:58 17.02.2026

  • 8 седесарко

    3 0 Отговор
    ами като има будали политици, що да не цъфтят разни религиозни фондации, и я сакам за моята “Преображение господне в ну...жн...ика“ малце благинки, дайте бре.......

    08:19 17.02.2026

