В България има 3843 юридически лица регистрирани по 94.91 - религиозни организации. Т.е. не плащат данъци, не се отчитат никъде за нищо, а голяма част пряко или непряко получават субсидии като вероизповедания, от държавен фонд Земеделие, еврофондове и други. Това написа във "Фейсбук" Боян Юруков.
Юруков посочва, че 29 от тях притежават изцяло или имат дялово участие в 37 други юридически лица с издателска, хотелиерска, ресторантьорска дейност, управляващи недвижими имоти и други. Според данните за собствеността на кадастъра те притежават поне 6665 поземлени имота в страната, 2763 сгради и 877 апартамента.
"Имам съмнения за още 22 хиляди поземлени имота и 1100 сгради. Общо до тук намерих, че държат 6% от земята в България. Опитвам се да разделя тези, които са наистина тяхна собственост от такива, за които има просто някакви договори и други връзки", пише Юруков, като прикачва и няколко снимки, на които посочва, че се виждат имоти в София, Пловдив, Рила и Монтана.
Над 3800 юридически лица регистрирани като религиозни организации - не плащат данъци, не се отчитат
17 Февруари, 2026 07:32 952 8
Според данните за собствеността на кадастъра те притежават поне 6665 поземлени имота в страната, 2763 сгради и 877 апартамента
Снимка: Фейсбук/ Боян Юруков
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1234
07:35 17.02.2026
2 Куче
07:35 17.02.2026
3 Трол
07:38 17.02.2026
4 Аоо
07:44 17.02.2026
5 Асен
07:49 17.02.2026
6 оня с коня
07:56 17.02.2026
7 Впрочем
07:58 17.02.2026
8 седесарко
08:19 17.02.2026