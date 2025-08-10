Новини
Андриан Краев титуляр за Апоел Тел Авив, тимът продължава напред в Тото Къп

10 Август, 2025 10:49 427 0

Българинът игра до 58-ата минута

Андриан Краев титуляр за Апоел Тел Авив, тимът продължава напред в Тото Къп - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският полузащитник Андриан Краев отново се отличи с присъствието си в стартовия състав на Апоел Тел Авив, след като израелският гранд постигна категорична победа с 2:0 над Ашдод в решаващия пети кръг от груповата фаза на престижния турнир Тото Къп – третото по значимост футболно състезание в Израел.

С този убедителен успех червено-белите си осигуриха първото място в група „В“, записвайки три победи и само едно поражение, което им гарантира директно участие в елиминационната фаза на надпреварата. За разлика от тях, съставът на Ашдод остана на последната позиция и отпадна от по-нататъшно участие.

Краев започна двубоя като титуляр и остана на терена до 58-ата минута, когато бе заменен от Роуи Алкокин. Въпреки че не успя да се разпише, българският национал демонстрира стабилна игра в средата на терена и получи жълт картон за настоятелна намеса.

Апоел Тел Авив продължава уверено напред в турнира, а Краев затвърждава позициите си като важна фигура в състава на израелския клуб.


