Ботев Пловдив ще търси първа победа в шампионата при домакинството на Локомотив София

Ботев Пловдив ще търси първа победа в шампионата, когато приеме Локомотив (София) в заключителния двубой от неделната програма на четвъртия кръг в efbet Лига. Срещата на стадион „Христо Ботев“ в града под тепетата започва в 21:15 часа, а главен съдия ще бъде Георги Гинчев.

„Канарчетата“ влизат в мача след тежка загуба с 0:5 от Арда в Кърджали, която остави тима на предпоследното 15-о място с едва една точка и голова разлика 2:8. От началото на сезона Ботев е записал едно равенство и две поражения. Треньорът Николай Киров няма да може да разчита на наказаните Андрей Йорданов и капитан Ивелин Попов, които получиха червени картони в предишния кръг. Добрата новина за домакините е завръщането на Тодор Неделев, който поднови тренировки и е готов за игра.

Локомотив София стартира сезона силно и продължава без загуба след равенства срещу Черно море (1:1) и Арда (1:1), както и победа с 3:0 над Монтана. Със спечелените 5 точки и голова разлика 5:2, „железничарите“ са на седмата позиция и ще търсят нови точки, за да се приближат към челните места. Наставникът Станислав Генчев ще бъде без наказания Божидар Кацаров, но в състава се завръща Христо Митев. Спас Делев, който удължи договора си с клуба до 2027 г., е сред лидерите на отбора и ще бъде сред основните оръжия в атака.

Историята на сблъсъците между двата тима дава леко предимство на домакините – Ботев е спечелил пет от последните шест мача с Локомотив София. През миналия сезон „жълто-черните“ надделяха с 2:0 в Пловдив, а в София срещата завърши 1:1. Двата отбора се срещнаха и в турнира за SESAME Купа на България, където пловдивчани постигнаха убедителен успех с 5:1 като гости.

Билети за мача могат да бъдат закупени онлайн, както и в клубния магазин на стадион "Христо Ботев" и на касите на стадиона.

Според предварително определените ценови категории за мачовете от шампионата, пропуските са на следните цени:

– Трибуна Юг / Север – 12 лв.

– Трибуна Изток – 15 лв.

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 20 лв.

– Сектор А, Блок 3, 5 – 30 лв.

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 35 лв.

– Сектор А, P2 – 70 лв.

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 99 лв.

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните.

Първа лига - 4 кръг:

Добруджа Добрич - ЦСКА 1948 2:1

Монтана - Ботев Враца 0:0

ЦСКА - Черно море Варна 0:0

Славия - Лудогорец 0:3

10 август - неделя, 19:00

Левски - Спартак Варна

10 август - неделя, 21:15

Ботев Пловдив - Локомотив София

11 август - понеделник, 19:00

Септември София - Берое Стара Загора

11 август - понеделник, 21:15

Арда Кърджали - Локомотив Пловдив