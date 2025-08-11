Челси разби Милан в дебюта на Модрич

Челси разби Милан с 4:1 в контрола на „Стамфорд Бридж“.
В 5-ата минута защитникът на гостите Андрей Кубис си заби автогол след центриране на Рис Джеймс.
Само след малко – в 8-ата минута, Педро Нето сложи топката на главата на Жоао Педро, който отблизо вкара във вратата на Майк Менян за 2:0.
Милан остана с човек по-малко на терена в 18-ата минута, когато Андрей Кубис бе изгонен с директен червен картон. 21-годишният футболист – роден в Милано и младежки национал на Румъния, фаулира откъсващия се сам Жоа Педро.
Хърватският ветеран Лука Модрич дебютира за Милан в началото на второто полувреме, когато замени Самуеле Ричи.
В 65-ата минута съдията Майкъл Солсбъри свири дузпа за нарушение срещу новата перла в състава на Челси Естевао. Лиъм Делап отбеляза от бялата точка – 3:0.
Милан вкара почетен гол в 70-ата минута чрез Юсуф Фофана.
Две минути по-късно Естевао направи страхотен индивидуален рейд, стреля, но Майк Менян плонжира и изби в корнер.
Челси вкара четвърти гол в 90-ата минута, когато Лиъм Делап вкара втория си гол в мача.
