Челси разби Милан в дебюта на Модрич

Челси разби Милан с 4:1 в контрола на „Стамфорд Бридж“.

В 5-ата минута защитникът на гостите Андрей Кубис си заби автогол след центриране на Рис Джеймс.

Само след малко – в 8-ата минута, Педро Нето сложи топката на главата на Жоао Педро, който отблизо вкара във вратата на Майк Менян за 2:0.

Милан остана с човек по-малко на терена в 18-ата минута, когато Андрей Кубис бе изгонен с директен червен картон. 21-годишният футболист – роден в Милано и младежки национал на Румъния, фаулира откъсващия се сам Жоа Педро.

Хърватският ветеран Лука Модрич дебютира за Милан в началото на второто полувреме, когато замени Самуеле Ричи.

В 65-ата минута съдията Майкъл Солсбъри свири дузпа за нарушение срещу новата перла в състава на Челси Естевао. Лиъм Делап отбеляза от бялата точка – 3:0.

Милан вкара почетен гол в 70-ата минута чрез Юсуф Фофана.

Две минути по-късно Естевао направи страхотен индивидуален рейд, стреля, но Майк Менян плонжира и изби в корнер.

Челси вкара четвърти гол в 90-ата минута, когато Лиъм Делап вкара втория си гол в мача.