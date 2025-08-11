Новини
Челси разби Милан в дебюта на Модрич

11 Август, 2025 11:29 669 1

Контролата на „Стамфорд Бридж“ завърши 4:1

Павел Ковачев

Челси разби Милан с 4:1 в контрола на „Стамфорд Бридж“.

В 5-ата минута защитникът на гостите Андрей Кубис си заби автогол след центриране на Рис Джеймс.

Само след малко – в 8-ата минута, Педро Нето сложи топката на главата на Жоао Педро, който отблизо вкара във вратата на Майк Менян за 2:0.

Милан остана с човек по-малко на терена в 18-ата минута, когато Андрей Кубис бе изгонен с директен червен картон. 21-годишният футболист – роден в Милано и младежки национал на Румъния, фаулира откъсващия се сам Жоа Педро.

Хърватският ветеран Лука Модрич дебютира за Милан в началото на второто полувреме, когато замени Самуеле Ричи.

В 65-ата минута съдията Майкъл Солсбъри свири дузпа за нарушение срещу новата перла в състава на Челси Естевао. Лиъм Делап отбеляза от бялата точка – 3:0.

Милан вкара почетен гол в 70-ата минута чрез Юсуф Фофана.

Две минути по-късно Естевао направи страхотен индивидуален рейд, стреля, но Майк Менян плонжира и изби в корнер.

Челси вкара четвърти гол в 90-ата минута, когато Лиъм Делап вкара втория си гол в мача.


    Не можах да гледам Челсеята,но честита им победа!

    11:45 11.08.2025

