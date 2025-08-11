Новини
Тунчев: Искахме да отложим мача с Локо Пд, но не се получи

11 Август, 2025 12:30 585 1

Играем в много сгъстен цикъл в последно време

Тунчев: Искахме да отложим мача с Локо Пд, но не се получи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шефовете на Арда са поискали мачът с Локомотив Пловдив да бъде отложен заради двубоя на кърджалийци с Кауно Жалгирис от Лигата на конференциите. Това разкри треньорът на Арда Александър Тунчев пред „Мач Телеграф“.

„Направихме опит да отложим двубоя, но не се получи“, каза Тунчев.

„Играем в много сгъстен цикъл в последно време. Срещу Локо очаквам да стане един доста интригуващ двубой. Със сигурност ще е здрав сблъсък. Труден мач ще е. В едно съм сигурен и то е, че няма да подценим тази среща. Ще излезем с най-доброто, с което разполагаме. Определено отборът на Локомотив се представя доста добре от началото на първенството. Честно казано, все още не съм решил с кои играчи ще излезем на терена. Със сигурност ще се хвърлим за трите точки в този двубой. Много е вероятно да има някоя ротация в състава, но със сигурност ще излезем на 100% готови за победа. Няма да мислим за мача в четвъртък. Първо ще гледаме да си свършим работата срещу Локо Пд и после ще мислим за Жалгирис. Настроението в отбора е много добро, но да не забравяме, че трябва да сме здраво стъпили на земята“, заяви Тунчев.


  • 1 Иван Грозни

    0 0 Отговор
    Тунчи, това се разрешава само на определени по поръчка прасчовците Б. и Д.

    13:39 11.08.2025

