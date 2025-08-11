Интер Маями с тежка загуба

Интер Маями допусна тежка загуба с 1:4 при гостуването си на Орландо Сити в среща от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър. „Чаплите“ не успяха да намерят ритъма си и бяха надиграни от своя съперник, който показа по-голяма ефективност пред гола.

Поражението свали тима на Лионел Меси до шестата позиция в Източната конференция. Разликата с лидера Филаделфия Юниън вече е девет точки, но Интер Маями разполага и с три мача по-малко заради участието си в Световното клубно първенство.

Орландо Сити пък се изкачи на четвъртото място и ще опита да използва добрата форма, за да се включи в битката за челните позиции в конференцията.