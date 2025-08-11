Изключително драматични дни за централен защитник, арабски клуб и ЦСКА

Последните дни са били изключително драматични за централния защитник Лумбард Делова, арабски клуб и ЦСКА. Националът на Косово получи солидно предложение от Ал Наджма – новак в саудитския елит.

Арабите пратиха две оферти до Борисовата градина, втората от които в размер на 900 000 евро. Именно такава е откупната клауза в договора на 26-годишния футболист с 31-кратните шампиони на България. Оставаше само Делова да уточни личните си условия и да се качи на самолета, който щеше да го отведе в света на арабските милиони долари.

В ЦСКА той получава 18 000 евро на месец. Ал Наджма първоначално му предложи 40 000 евро на месец, а после вдигна сумата до 70 000 евро. Жълти стотинки за футболния елит на Саудитска Арабия и страшно много за българските стандарти.

Делова е поискал време за размисъл до днес – понеделник, 11 август. Още в събота обаче, в деня на мача с Черно море за първенство, в който игра, той е настоял да помисли още една седмица.

Арабите обаче не искали повече да чакат и сделката е пропаднала.

Отказът на Лумбард вероятно може да бъде разтълкуван от някои като жест към ЦСКА. Истината обаче може би е друга. Ето защо: Докато са вървели преговорите с Ал Наджма, Делова е получил предложение от „червените“ за удължаване на договора, който изтича на 30 юни 2027 година. В него имало двойно увеличение на заплатата – 36 000 евро на месец, но я нямало вече въпросната освобождаваща клауза в размер на 900 000 евро.

Косоварят е отхвърлил и това предложение, съобщава още БЛИЦ.

„Делова изненада арабите с нежеланието си да подпише с тях при такава умопомрачителна заплата за нашите географски ширини. Той иска да смени отбора, но семейството му предпочита Европа. И най-вече жена му. В което няма нищо лошо. При първа по-добра оферта от Европа, в която ще бъдат платени тези 900 000 евро, и която задоволи финансово футболиста, ще се стигне до негов трансфер“, поясниха източници на БЛИЦ, запознати с преговорите.

Те припомниха, че трансферните прозорци в Западна Европа се затварят в началото на септември. А в останалата част на континента – в средата и в края на септември.