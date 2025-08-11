Папарак намери кусур на съпруга на доскорошен защитник на Милан

Италианският фотограф Фабрицио Корона е известен със скандалната си репутация. Сега той я затвърди с изказване за Зоуи Кристофоли, която е съпруга на доскорошния защитник на Милан - Тео Ернандес. Преди време 51-годишният папарак имаше връзка с татуираната красавица, известна като Тигрицата от Верона.

„Никога не съм имал грозна приятелка. Само красиви момичета с хубав задник и без целулит. През 2018 г. бях сгоден за Зоуи Кристофоли, която беше много красива. Когато обаче забелязах, че има малко целулит, скъсах с нея“, заяви Фабрицио пред Repubblica.

Думите му бяха залети с вълна от гневни коментари, тъй като Зоуи е известна с изваяното си тяло.

През това лято, Зоуи и Тео се преместиха в Саудитска Арабия, след като френският бранител подписа договор с Ал Хилал.