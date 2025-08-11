Новини
Папарак намери кусур на съпруга на доскорошен защитник на Милан

11 Август, 2025 12:59 1 333 11

Само красиви момичета с хубав задник и без целулит

Папарак намери кусур на съпруга на доскорошен защитник на Милан - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианският фотограф Фабрицио Корона е известен със скандалната си репутация. Сега той я затвърди с изказване за Зоуи Кристофоли, която е съпруга на доскорошния защитник на Милан - Тео Ернандес. Преди време 51-годишният папарак имаше връзка с татуираната красавица, известна като Тигрицата от Верона.

„Никога не съм имал грозна приятелка. Само красиви момичета с хубав задник и без целулит. През 2018 г. бях сгоден за Зоуи Кристофоли, която беше много красива. Когато обаче забелязах, че има малко целулит, скъсах с нея“, заяви Фабрицио пред Repubblica.

Думите му бяха залети с вълна от гневни коментари, тъй като Зоуи е известна с изваяното си тяло.

През това лято, Зоуи и Тео се преместиха в Саудитска Арабия, след като френският бранител подписа договор с Ал Хилал.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 3 Отговор
    Не знам коя е на снимката , но е имала капацитет да бъде удивителна жена ! Но тя сама е взела решение да се превърне в отвратителна жена !

    13:02 11.08.2025

  • 2 Прокопи

    15 0 Отговор
    Много нашарена тая бре

    13:02 11.08.2025

  • 3 Кошмар!

    18 0 Отговор
    Тая по татуирана от наш Благо селската мушама!

    13:03 11.08.2025

  • 4 Лорд Минчу

    12 0 Отговор
    На тази надрасканата повече, щеше да й отива да позира на декора в тоалетните в Централна гара🤮
    Целулитът й е най-малкия проблем!

    13:06 11.08.2025

  • 5 зевзек

    4 1 Отговор
    едно от важните качества за един мъж, е да може да понесе загубите, и да продължи напред, този явно не го може, не го е научил за неговите 51 години, естествено че всяка жена с акъла си, ще избере млад футболист милионер, а не скъсаняк на средна възраст, без постоянни доходи

    13:07 11.08.2025

  • 6 без писари дето крият хубав задник

    2 1 Отговор
    Само красиви момичета с хубав задник и без целулит

    13:09 11.08.2025

  • 7 Някой

    6 0 Отговор
    Преди татуировките са ползване за маркиране на собственост на роби и проститутки. После вече на моряци и в затвори. Някъде даваха на изследване, че средното им АйКю било 85. Поне да ги правеха премахваеми. Като утре реши друго, да го смени.

    13:11 11.08.2025

  • 8 Ernesto Турчина

    3 0 Отговор
    Малко целулит и повечко акъл , идеалната комбинация. Тоя сбъркал посоката.

    13:19 11.08.2025

  • 9 Полина

    4 0 Отговор
    Зоуито е супер сладка, но се е обезобразила с тези татуировки. Даже не ми се прави ножица с нея, все пак искам нещо готино да...сещате се.

    Коментиран от #10

    13:42 11.08.2025

  • 10 Работи

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Полина":

    Повече с езика на женската 69 ! Друго си е да ти замирише на женския орган , да го вкусиш , и да забиеш каквото имаш ( ти , езика ) , дълбоко навътре...

    Коментиран от #11

    13:51 11.08.2025

  • 11 Абе яяя

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Работи":

    Чи тя оттам пишкуни, аз да го ...с езика. Да ми поникнат гъби по него. Туй да ней сладолед! Не ща! Туй е грех голем Тъй рече Господ!

    14:19 11.08.2025

