Папарак намери кусур на съпруга на доскорошен защитник на Милан

Италианският фотограф Фабрицио Корона е известен със скандалната си репутация. Сега той я затвърди с изказване за Зоуи Кристофоли, която е съпруга на доскорошния защитник на Милан - Тео Ернандес. Преди време 51-годишният папарак имаше връзка с татуираната красавица, известна като Тигрицата от Верона.
„Никога не съм имал грозна приятелка. Само красиви момичета с хубав задник и без целулит. През 2018 г. бях сгоден за Зоуи Кристофоли, която беше много красива. Когато обаче забелязах, че има малко целулит, скъсах с нея“, заяви Фабрицио пред Repubblica.
Думите му бяха залети с вълна от гневни коментари, тъй като Зоуи е известна с изваяното си тяло.
През това лято, Зоуи и Тео се преместиха в Саудитска Арабия, след като френският бранител подписа договор с Ал Хилал.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
13:02 11.08.2025
2 Прокопи
13:02 11.08.2025
3 Кошмар!
13:03 11.08.2025
4 Лорд Минчу
Целулитът й е най-малкия проблем!
13:06 11.08.2025
5 зевзек
13:07 11.08.2025
6 без писари дето крият хубав задник
13:09 11.08.2025
7 Някой
13:11 11.08.2025
8 Ernesto Турчина
13:19 11.08.2025
9 Полина
Коментиран от #10
13:42 11.08.2025
10 Работи
До коментар #9 от "Полина":Повече с езика на женската 69 ! Друго си е да ти замирише на женския орган , да го вкусиш , и да забиеш каквото имаш ( ти , езика ) , дълбоко навътре...
Коментиран от #11
13:51 11.08.2025
11 Абе яяя
До коментар #10 от "Работи":Чи тя оттам пишкуни, аз да го ...с езика. Да ми поникнат гъби по него. Туй да ней сладолед! Не ща! Туй е грех голем Тъй рече Господ!
14:19 11.08.2025