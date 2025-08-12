Новини
Спорт »
Бг футбол »
Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

12 Август, 2025 06:32 556 0

  • монтана -
  • назначаването-
  • старши треньор-
  • анатоли нанков

Новият наставник ще дебютира с тежко гостуване на амбициозния тим на ЦСКА 1948

Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Монтана официално обяви назначаването на нов старши треньор. В късните часове на 11 август клубът информира, че опитният специалист Анатоли Нанков ще застане начело на отбора.

Промяната идва след като досегашният наставник Танчо Калпаков подаде оставка след равенството 0:0 срещу Ботев Враца, което се изигра на домашния стадион на Монтана в петъчната вечер. Калпаков напуска след серия от неубедителни резултати – два хикса и две поражения в първите четири кръга на шампионата.

56-годишният Анатоли Нанков е добре познато име в българския футбол. Последната му спирка бе начело на Марек Дупница, а преди това натрупа ценен международен опит в Египет. Футболната му визитка включва и няколко престоя в треньорския щаб на ЦСКА София, където работи рамо до рамо с именития Стойчо Младенов.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ