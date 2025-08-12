Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

Монтана официално обяви назначаването на нов старши треньор. В късните часове на 11 август клубът информира, че опитният специалист Анатоли Нанков ще застане начело на отбора.

Промяната идва след като досегашният наставник Танчо Калпаков подаде оставка след равенството 0:0 срещу Ботев Враца, което се изигра на домашния стадион на Монтана в петъчната вечер. Калпаков напуска след серия от неубедителни резултати – два хикса и две поражения в първите четири кръга на шампионата.

56-годишният Анатоли Нанков е добре познато име в българския футбол. Последната му спирка бе начело на Марек Дупница, а преди това натрупа ценен международен опит в Египет. Футболната му визитка включва и няколко престоя в треньорския щаб на ЦСКА София, където работи рамо до рамо с именития Стойчо Младенов.