Руи Мота: Разполагаме с ясен план за предстоящия мач

12 Август, 2025 06:49 431 0

Лудогорец гостува на Ференцварош

Руи Мота: Разполагаме с ясен план за предстоящия мач - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота изрази увереност преди реванша срещу Ференцварош от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Първата среща в Разград преди седмица завърши при нулево равенство на стадион "Хювефарма Арена".

Специалистът говори на пресконференция преди официалната тренировка на "орлите".

"Подробно анализирахме първата среща и идентифицирахме аспектите, които изискват подобрение за утрешния двубой. Готови сме за всички сценарии.

Разполагаме с ясен план за предстоящия мач. Нямаме намерение да играем за равенство или да разчитаме на дузпи. Единствената ни мисъл е насочена към победата.

Искаме да стигнем колкото може по-далеч в Шампионската лига. Ще направим всичко възможно, за да постигнем целта, а именно класиране в основната фаза на турнира", каза треньорът на разградчани.


