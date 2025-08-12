Мората отправи остра атака към Галатасарай

Бившият нападател на Челси Алваро Мората твърди, че „фундаменталните ценности не са били спазени“, след като престоят му под наем в Галатасарай беше прекратен, за да може нападателят да премине в Комо. Испанецът се завърна в Милан в понеделник, след като наемът му в Турция приключи с несъгласие, тъй като беше принуден да се откаже от част от заплатата си.

Очакваше се Мората да се присъедини към Комо, но на прощаване отправи остри критики към бившия си клуб.

Той публикува в Instagram:

„Имаше моменти, в които дадената дума и уважението към фундаменталните ценности не бяха спазени.

До самия край поетите ангажименти не бяха спазени, до степен, че нямах друг избор, освен да се откажа от част от заплатата си и други договорни права, които вече бях спечелил чрез работата си (публикуваната цифра не е точна).

За мен, както в живота, така и в работата, има принципи, които никога не бива да се нарушават, като например уважение към правата на всеки човек. Непризнаването и невъзнаграждаването на заслуженото е за мен неприемливо и противоречи на ценностите на справедливостта и професионализма, в които вярвам.

Знам, че за тези въпроси често не се говори открито, но смятам, че е редно да дам на феновете истинското обяснение за случилото се.

Вие и град Истанбул винаги ще останете в сърцето ми и ви желая всичко най-добро, днес и в бъдеще“.