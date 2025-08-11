Важните новини във ФАКТИ на 11.08.2025 г.

Калоян Методиев: Световният Галъп се дистанцира от българския. Реално му взе лиценза и го делегитимира

Най-вероятно още догодина България ще разполага с летателна техника за гасене на пожари

Най-вероятно още през следващата година България ще разполага с летателна техника за гасене на пожари. Това заяви на брифинг съветникът на министъра на вътрешните работи генерал Николай Николов, който следи развоя на възобновилия се пожар в Пирин.

Починали и ранени в катастрофата между кола и УАЗ-ка в Бургаско

Трима души пострадаха в катастрофа на пътя Елхово-Бургас, съобщава bTV.

Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е "достоен за велик диктатор"

Депутатът от "ДПС – Ново начало" Калин Стоянов отправи нова остра критика към президента Румен Радев, този път заради размера на кортежа му при посещението във Варна. Критиките идват само ден след политическия конфликт между двамата по темата за държавните имоти с отпаднала необходимост.

Бунгало на яз. "Искър", стопанисвано незаконно от Русия - заплаха за националната сигурност?

Владее ли Руската федерация незаконно имот у нас - това питат партии в Народното събрание, съобщава bTV.

Кметът на Изгрев се обяви срещу патриарха за църквата в "Изгрев"

С изумление прочетох публикуваното “опровержение” от страна на Софийската Митрополия относно моя добронамерен апел да не бъдат изкуствено бавени повече бюджетните средства, които Столична община отпусна за довършване на храм “Св. Пимен Зографски“ в район „Изгрев“.

Мая Александрова към ПП: И от храмовете ли започнахте да крадете? Вие страх от Бога нямате ли?

„Безпрецедентно Православната църква излезе с остра позиция срещу кмета на район "Изгрев" в София - Делян Георгиев. Директно обвинение в корупционен натиск оказван върху Светия синод! Нечувано.

Пловдивчанинът Илия Танчев е изчезналият в Охридското езеро

52-годишният пловдивчанин Илия Танчев е изчезналият в Охридското езеро българин. В петък тръгнал към Охрид.

Разкриха схема за измами в пункт за годишни технически прегледи в района на Сточна гара в столицата ВИДЕО

Служители "Икономическа полиция" разкриха схема за измами в пункт за годишни технически прегледи (ГТП) в района на Сточна гара в София. Иззети са техническо устройство за манипулация манипулиране на резултатите от прегледите и над 100 фалшиви протокола. Установена е злоупотреба с личните данни в протоколите, съобщиха от МВР.

Пътен полицай ескортира родилка от Добрич до болницата във Варна

Петя и Марчо Митеви от Добрич вече са родители на близнаците Никола и Матей. Чудото се случи на 8 август в АГ-болницата във Варна след три опита за инвитро процедури.

Потребителската кошница поскъпна с 1 лев за седмица

Потребителската кошница в България се е увеличила с един лев през изминалата седмица - от 97 на 98 лева, съобщи днес председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Той подчерта, че промяната се дължи на сезонни и климатични фактори и няма връзка с предстоящото въвеждане на еврото.

Стефан Арсов се похвали - при него нямало нито един продаден държавен имот

В периода на управление на областния управител Стефан Арсов не е извършена продажба на нито един държавен имот. Това съобщиха от Областната администрация София.

Корнелия Нинова: Правителството щяло да има съветник по почтеност. Не е шега, истина е

Правителството щяло да има съветник по почтеност. Не е шега, истина е. Това си е направо признание, че управляващите са непочтени и имат нужда от коректив.

Млад мъж скочи от скали край Созопол и почина, момиче е в болница

Трагичен инцидент отне живота на 22-годишен узбекистански гражданин, а 18-годишна украинка е настанена в болница с пневмония, след като двамата скочиха от скалите на нос Агалина, между къмпинг "Веселие" и курортно селище "Дюни", съобщиха от полицията.

Жена е загинала, трима с опасност за живота при катастрофа на пътя Асеновград–Смолян

Жена е загинала, а трима са с опасност за живота след вчерашната катастрофа на пътя Асеновград – Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Движението по пътя беше временно преустановено, като се използваха обходни маршрути през Кричим и Кърджали.

Намушкаха мъж с нож в Самоков

Мъж е бил нападнат и ранен с нож в Самоков, съобщават от полицията. Инцидентът е станал около 23:30 часа на 8 август.

Мъж скочи пред влака край Кюстендил

На 8 август пътническият влак, пътуващ по линията Кюстендил – София, е блъснал мъж.

Психично болен преби служителка на БДЖ

Психично болен перничанин е нанесъл побой на служителка на БДЖ.

Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма, 12-годишна го изпуснала от люлка в Монтана

6-месечно бебе е с тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизливи след падане от люлка, съобщиха за bTV от болницата в Монтана.

Мъж от Варненско е с опасност за живота след падане от тротинетка

Мъж на 59 години от варненското село Медовец е в болница с опасност за живота, след като паднал от електрическа тротинетка.

Радев наложи вето на Закона за държавните имоти

Държавният глава Румен Радев счита, че приетите в последния момент, на 31 юли 2025 г. промени, отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата. Улеснява се продажбата на имущество от предприятия, включени в т.нар. забранителен списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСПК).

Правителството предлага линията на бедност да бъде 764 лева

Синдикатите и бизнесът започват разискванията на проекта на правителствено постановление, с който се предлага официалната линия на бедност за страната да бъде 764 лева от 1-и януари вместо сегашните 638 лева, съобщи БНР.