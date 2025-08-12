Спортът по ТВ във вторник (12 август)

13.00 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, 1/16 финали - Евроспорт 1
15.00 Колоездене: Обиколка на Полша, първи етап, жени - Евроспорт 2
16.45 Колоездене: Обиколка на Дания, първи етап, мъже - Евроспорт 2
18.00 Футбол: Втора лига - Спартак (Пл) – Дунав - Диема спорт
18.00 Тенис: Турнир в Синсинати - МАХ Спорт 1
19.30 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, 1/16 финали - Евроспорт 1
21.15 Футбол: Ференцварош – Лудогорец - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Ковънтри – Лутън - Диема спорт
21.45 Футбол: Нортхемптън – Саутхемптън - Нова спорт
22.00 Футбол: Бромли – Ипсуич - Диема спорт 2
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА