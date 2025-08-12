Новини
Спортът по ТВ във вторник (12 август)

Спортът по ТВ във вторник (12 август)

12 Август, 2025 07:55 585 0

Ето какво може да се гледа по телевизията днес

Спортът по ТВ във вторник (12 август) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

13.00 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, 1/16 финали - Евроспорт 1

15.00 Колоездене: Обиколка на Полша, първи етап, жени - Евроспорт 2

16.45 Колоездене: Обиколка на Дания, първи етап, мъже - Евроспорт 2

18.00 Футбол: Втора лига - Спартак (Пл) – Дунав - Диема спорт

18.00 Тенис: Турнир в Синсинати - МАХ Спорт 1

19.30 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, 1/16 финали - Евроспорт 1

21.15 Футбол: Ференцварош – Лудогорец - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Ковънтри – Лутън - Диема спорт

21.45 Футбол: Нортхемптън – Саутхемптън - Нова спорт

22.00 Футбол: Бромли – Ипсуич - Диема спорт 2


