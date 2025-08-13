Лумбард Делова спира тренировки с ЦСКА, води интензивни преговори с три чуждестранни клуба

Защитникът на ЦСКА - Лумбард Делова категорично е отказал да се включи в тренировъчния процес на отбора. Причината за това решение е свързана с напреднали разговори за трансфер, които футболистът и неговият агент Резард Кащанджева водят с три различни клуба, потвърди самият агент пред БЛИЦ.

„В момента обсъждаме бъдещето на Лумбард с няколко отбора. Докато преговорите не приключат, той няма да се завърне в ЦСКА, нито ще участва в мачове или тренировки. Не става дума само за Ал Наджма – има още два сериозни кандидата. Водим разговори за условията по откупната клауза и докато всичко не бъде финализирано, Делова остава извън състава на „червените“, разкри Кащанджева.

26-годишният национал на Косово е получил изкушаващо предложение от саудитския Ал Наджма, който е готов да му осигури месечно възнаграждение от 70 000 евро. Освен това, клубът от Саудитска Арабия е изразил готовност да плати и откупната клауза, заложена в договора на Делова с ЦСКА, възлизаща на внушителните 900 000 евро.