Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лумбард Делова спира тренировки с ЦСКА, води интензивни преговори с три чуждестранни клуба

Лумбард Делова спира тренировки с ЦСКА, води интензивни преговори с три чуждестранни клуба

13 Август, 2025 16:06 646 3

  • цска -
  • лумбард делова -
  • тренировъчния процес -
  • отбора-
  • трансфер-
  • футболистът -
  • агент-
  • резард кащанджева

 Ал Наджма е готов да му осигури месечно възнаграждение от 70 000 евро

Лумбард Делова спира тренировки с ЦСКА, води интензивни преговори с три чуждестранни клуба - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Защитникът на ЦСКА - Лумбард Делова категорично е отказал да се включи в тренировъчния процес на отбора. Причината за това решение е свързана с напреднали разговори за трансфер, които футболистът и неговият агент Резард Кащанджева водят с три различни клуба, потвърди самият агент пред БЛИЦ.

„В момента обсъждаме бъдещето на Лумбард с няколко отбора. Докато преговорите не приключат, той няма да се завърне в ЦСКА, нито ще участва в мачове или тренировки. Не става дума само за Ал Наджма – има още два сериозни кандидата. Водим разговори за условията по откупната клауза и докато всичко не бъде финализирано, Делова остава извън състава на „червените“, разкри Кащанджева.

26-годишният национал на Косово е получил изкушаващо предложение от саудитския Ал Наджма, който е готов да му осигури месечно възнаграждение от 70 000 евро. Освен това, клубът от Саудитска Арабия е изразил готовност да плати и откупната клауза, заложена в договора на Делова с ЦСКА, възлизаща на внушителните 900 000 евро.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    жалко ,,в тоя клуб се творят неописуеми неща , само те-феновете не са се усетили още / винаги съм бил за БГ футбола като цяло

    16:13 13.08.2025

  • 2 Ехооо Свинииии

    3 1 Отговор
    пак взимайте шипт@ри б00клуцци

    Коментиран от #3

    16:15 13.08.2025

  • 3 ДрБр

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ехооо Свинииии":

    Ти си свиня.

    17:24 13.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ