Левски на ръба да изпусне алжирския полузащитник Акрам Бурас

Дългоочакваният трансфер на талантливия алжирски халф Акрам Бурас в Левски е напът да се провали, разкрива авторитетното издание africafoot. Макар до вчера сделката да изглеждаше почти сигурна, сега ситуацията се обърна на 180 градуса. Според последните информации, 24-годишният полузащитник е решил да остане в родния си Алжир и да продължи да носи екипа на МК Алжер.

Причината за тази неочаквана промяна се крие в съветите на местни футболни експерти, които са убедили Бурас, че е по-разумно да се развива в познатата среда на алжирското първенство. Те изтъкват, че участието в четири различни турнира с МК Алжер ще му даде повече възможности за изява и ще повиши стойността му на трансферния пазар, отколкото евентуален престой в българската Първа лига, която според тях е по-слабо конкурентна и по-малко популярна.

Левски бе готов да активира освобождаващата клауза в договора на Бурас, като "сините" виждаха в него ключова фигура за подсилване на средната линия.

Само преди месец халфът бе на крачка от трансфер в белгийския Шарлероа, но сделката пропадна в последния момент заради административни и договорни неуредици.

