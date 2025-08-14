Новини
Левски на ръба да изпусне алжирския полузащитник Акрам Бурас

14 Август, 2025 08:16 493 1

Трансферът виси на косъм

Левски на ръба да изпусне алжирския полузащитник Акрам Бурас - 1
Снимка: x.com
Дългоочакваният трансфер на талантливия алжирски халф Акрам Бурас в Левски е напът да се провали, разкрива авторитетното издание africafoot. Макар до вчера сделката да изглеждаше почти сигурна, сега ситуацията се обърна на 180 градуса. Според последните информации, 24-годишният полузащитник е решил да остане в родния си Алжир и да продължи да носи екипа на МК Алжер.

Причината за тази неочаквана промяна се крие в съветите на местни футболни експерти, които са убедили Бурас, че е по-разумно да се развива в познатата среда на алжирското първенство. Те изтъкват, че участието в четири различни турнира с МК Алжер ще му даде повече възможности за изява и ще повиши стойността му на трансферния пазар, отколкото евентуален престой в българската Първа лига, която според тях е по-слабо конкурентна и по-малко популярна.

Левски бе готов да активира освобождаващата клауза в договора на Бурас, като "сините" виждаха в него ключова фигура за подсилване на средната линия.

Само преди месец халфът бе на крачка от трансфер в белгийския Шарлероа, но сделката пропадна в последния момент заради административни и договорни неуредици.


  • 1 Сандо

    3 1 Отговор
    И другите отбори изпускат желани футболисти,което може само още веднъж да ни убеди,че българското първенство не се ползва с нужния авторитет.Макар че не са малко случаите,които ни доказват ,че някои играчи тук или си възвръщат кариерата,или престоя им тук е трамплин към по-силни отбори и първенства.

    08:26 14.08.2025

