Яник Синер устоя на бурята и се класира за четвъртфиналите в Синсинати

14 Август, 2025 08:39 423 0

Дъжд прекъсна срещата за близо три часа

Яник Синер устоя на бурята и се класира за четвъртфиналите в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Въпреки капризите на времето и напрегнатата атмосфера на корта, Яник Синер демонстрира шампионски дух и си осигури място сред най-добрите осем на престижния турнир от сериите "Мастърс" 1000 в Синсинати.

Италианският ас, който защитава титлата си, надделя над опитния французин Адриан Манарино с резултат 6:4, 7:6(4) в двубой, изпълнен с обрати и емоции.

Срещата започна с категорична игра от страна на Синер, който още в третия гейм на първия сет проби съперника си и не изпусна контрола до края. Италианецът бе безупречен на собствен сервис, като не позволи на Манарино дори да помисли за пробив, а статистиката показа впечатляващите 100% спечелени точки при първи сервис.

Втората част на мача се превърна в истински трилър. Двамата тенисисти си разменяха геймове до 5:5, когато Синер отново показа хладнокръвие и проби за 6:5. Точно когато изглеждаше, че всичко е решено, световният №1 допусна неочаквана грешка и позволи на Манарино да върне пробива, изпращайки сета в драматичен тайбрек. Там обаче Синер демонстрира класата си и с резултат 7:4 сложи точка на спора.

Дъждовната пауза, която прекъсна играта за близо три часа в началото на втория сет, не успя да разколебае италианеца. След подновяването на срещата той запази концентрация и показа защо е сред фаворитите за трофея.

В следващия кръг Яник Синер ще се изправи срещу канадеца Феликс Оже-Алиасим, който елиминира Бенжамин Бонзи.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
