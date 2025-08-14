Арда посреща литовския Кауно Жалгирис в решителен мач реванш в Лигата на конференциите

Арда посреща литовския Кауно Жалгирис в решителен мач реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят на стадион „Арена Арда“ в Кърджали е с начален час 20:30 и ще бъде ръководен от хърватския съдия Анте Чулина. Мачът ще бъде предаван в ефира на Диема спорт 3 и Дарик радио

Кърджалийци имат аванс от първия двубой, спечелен с 1:0 в Каунас след гол на Антонио Вутов. В тази среща българският тим игра близо 85 минути с човек повече, след като домакините останаха с десет души заради червен картон на Дамян Павлович. Литовският полузащитник ще пропусне и реванша.

Арда е в отлична форма в европейските квалификации, като в предишния кръг елиминира финландския ХИК. Старши треньорът Александър Тунчев заяви, че отборът му няма да се ограничи с пазене на преднината, а ще търси нов успех пред своите фенове. В последния мач от първенството – нулево равенство срещу Локомотив Пловдив – Тунчев даде почивка на ключови играчи като Светослав Ковачев, Феликс Ебоа Ебоа, Давид Акинтола и Бирсент Карагарен, за да ги запази за днешния двубой.

Кауно Жалгирис достигна до този етап, след като елиминира исландския Валур. Тимът на Ейвинас Черниаускас се представяше стабилно до миналата седмица, когато допусна две загуби в рамките на три дни – от Арда в Европа и от Судува в литовското първенство.

Победителят от тази двойка ще се изправи срещу спечелилия сблъсъка между Макаби Хайфа и Раков Ченстохова в плейофите за влизане в груповата фаза на Лигата на конференциите.

"Със сигурност доста труден мач утре. Това, че победихме в първия мач, не означава нищо. Първата среща играхме близо 90 минути с човек повече и може би Кауно не успя да покаже своя потенциал, но със сигурност утре ще бъде много труден мач. Знам само, че ако се приберем да пазим резултата, ще сбъркаме. В никакъв случай няма да искам това от футболистите. 1:0 не мисля, че е кой знае какъв резултат. Със сигурност има някакво напрежение. Нормално е това нещо. Трябва да го приемем. Когато започне мачът, всичко ще бъде нормално. Със самочувствие трябва да излезем и мисля, че имаме такова. С оглед на последните мачове – не успяхме да победим, но изиграхме добър двубой. Не би трябвало да излизаме с наведени глави. Надявам се. Очаква ни труден мач. Добър отбор на Кауно Жалгирис с добри футболисти“, каза преди мача Александър Тунчев.