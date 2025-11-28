Новини
Хулио Веласкес: Осемте ни точки преднина не значат нищо, остава още много време до края на сезона

28 Ноември, 2025 19:04 475 0

За Левски предстои домакинство на Септември София

Хулио Веласкес: Осемте ни точки преднина не значат нищо, остава още много време до края на сезона - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски – Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя със Септември София. Мачът от 17-ия кръг на Първа лига е в неделя от 17:30 часа на стадион "Георги Аспарухов“.

Ето какво каза наставникът:

"Лесни мачове няма. Уважаваме всички наши противници и за да спечелим, трябва да играем добре, да дадем най-доброто от себе си. В което и да е първенство по света, помислиш ли си, че има лесни мачове, тотално си обречен. Наясно сме, че трябва да победим, но за да го сторим, трябва да направим нещата добре. Изправяме се срещу противник, който можеше да вземе нещо от последния мач срещу Лудогорец.

Ради Кирилов и Фабиен вече се готвят нормално. Имат една тренировка и утре ще вземем решение дали да попаднат в групата. Другите играчи са в перфектна кондиция.

Осемте ни точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо. Предстои мач и това кой къде е в класирането не ти дава преимущество. Остава още много време до края на сезона. Винаги можем да подобрим нещо, но смятам, че играем доста добре. Позицията във временното класиране не може да ни отколни от фокуса какво представляваме и къде искаме да отидем. Единствената ни цел е следващият мач.

Със сигурност сме анализирали Септември, както и всеки мач за първенство или турнира за купата. Това е нашето задължение. Всеки мач си е различен. Преди една година е било едно, а днес е съвсем друго положението. Винаги анализираме противника, за да видим слабите и силните страни, за да се опитаме да контролираме нещата, според нашите възможности, и това да ни доближи до резултат. Практикуваме спорт, в който често нещата не зависят само от теб".


Новини по спортове:
