Майкъл Оуен също разктирикува Салах

8 Декември, 2025 12:01 451 1

Мохамед Салах открито говори за бъдещето си в клуба и за нидерландския наставник Арне Слот

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият нападател на Ливърпул Майкъл Оуен отправи остри критики към Мохамед Салах заради последните му публични изказвания по адрес на мениджъра на отбора Арне Слот.

В интервю, което предизвика фурор, Мохамед Салах открито говори за бъдещето си в клуба и за нидерландския наставник Арне Слот. Изявленията му идват в момент, когато Ливърпул преживява игрова криза, като опитът им да защитят титлата си се проваля, увеличавайки натиска върху Слот, който е призован да преструктурира отбора след значителните летни трансфери.

Ливърпул безспорно преминава през много тежък период, като резултатите във Висшата лига са непостоянни, а работата на Арне Слот е в центъра на критиките.

Майкъл Оуен, бивша звезда на „червените“, изрази недоволството си както от съдържанието на изявленията на 34-годишния египтянин, така и от момента, в който е избрал да ги направи.

Чрез публикация в социалните мрежи, носителят на „Златната топка“ за 2001 г. написа: „Мо Салах, мога да си представя как се чувстваш. Ти си лидер на този отбор от дълго време и си спечелил всичко. Въпреки това, това е отборен спорт и просто не можеш да казваш публично това, което каза. След една седмица отиваш да играеш на Купата на африканските нации. Със сигурност можеше да се въздържиш, да се насладиш на представянето на родината си и да видиш как ще бъде ситуацията, когато се върнеш?“.


