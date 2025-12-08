Новини
Окървавеният Белингам с картон предизвика лавина от негативни реакции

Мачът, кошмарна нощ за Шаби Алонсо и неговия тим, завърши с девет души за Реал Мадрид, а също и с изгонен член на щаба

Катастрофално поражение претърпя Реал Мадрид в сблъсъка си със Селта Виго (0:2), като драматичните събития на терена оставиха Джуд Белингам окървавен и с наранявания. Последвалият жълт картон срещу английския национал разпали силно недоволство сред привържениците на клуба, а случилото се предизвика ожесточени дискусии в социалните мрежи.

Мачът, кошмарна нощ за Шаби Алонсо и неговия тим, завърши с девет души за Реал Мадрид, а също и с изгонен член на щаба.

Инцидентът с Белингам се случи през второто полувреме, когато той получи аркада точно под веждата си след сблъсък с централния нападател на Селта Борха Иглесиас. Иглесиас неволно удари звездата на Англия с лакът по време на борба за топката.

Белингам беше принуден да напусне терена, за да получи медицинска помощ от щаба на Реал Мадрид, докато кръв се стичаше по лицето му. При завръщането си на игрището обаче, футболистът беше санкциониран с жълт картон, тъй като се появи твърде бързо и без необходимото разрешение от главния рефер.

Това решение предизвика лавина от негативни реакции сред феновете на клуба в социалните мрежи, които изразиха своето възмущение от отсъждането и цялостното съдийство.

Нещата се влошиха още повече за домакините, когато минути по-късно Фран Гарсия беше изгонен, след като получи втори жълт картон.

Реал Мадрид, останал с десет души, не успя да осъществи обрат, а гостите окончателно решиха съдбата на мача в добавеното време, когато Сведберг отбеляза втория си гол.

Мъките за "белия балет" продължиха, тъй като в края на срещата лявото крило Алваро Карерас също беше изгонен с втори жълт картон, оставяйки отбора с едва девет футболисти на терена.


  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    ттрабва да има и изкормени играчи скоро време

    12:32 08.12.2025

  • 2 Сатана Z

    9 2 Отговор
    От незапомнени времена в Испания и Европа "белите балерини" са толерирани от реферите,но когато те започнаха да отсъждат правилно започна невиждан вой .Правилникът е за всички

    Коментиран от #4

    12:39 08.12.2025

  • 3 Брата

    3 0 Отговор
    Правилата са за всички и трябва да се спазват!!!

    12:41 08.12.2025

  • 4 От незапомнени

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    времена има само един шампионски отбор. И това не е смешката барцилона.

    Коментиран от #5

    12:46 08.12.2025

  • 5 Брата

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "От незапомнени":

    Не е целта да те правят шампион, а да си го заслужиш.😀

    13:05 08.12.2025

