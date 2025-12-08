Окървавеният Белингам с картон предизвика лавина от негативни реакции

Катастрофално поражение претърпя Реал Мадрид в сблъсъка си със Селта Виго (0:2), като драматичните събития на терена оставиха Джуд Белингам окървавен и с наранявания. Последвалият жълт картон срещу английския национал разпали силно недоволство сред привържениците на клуба, а случилото се предизвика ожесточени дискусии в социалните мрежи.

Мачът, кошмарна нощ за Шаби Алонсо и неговия тим, завърши с девет души за Реал Мадрид, а също и с изгонен член на щаба.

Инцидентът с Белингам се случи през второто полувреме, когато той получи аркада точно под веждата си след сблъсък с централния нападател на Селта Борха Иглесиас. Иглесиас неволно удари звездата на Англия с лакът по време на борба за топката.

Белингам беше принуден да напусне терена, за да получи медицинска помощ от щаба на Реал Мадрид, докато кръв се стичаше по лицето му. При завръщането си на игрището обаче, футболистът беше санкциониран с жълт картон, тъй като се появи твърде бързо и без необходимото разрешение от главния рефер.

Това решение предизвика лавина от негативни реакции сред феновете на клуба в социалните мрежи, които изразиха своето възмущение от отсъждането и цялостното съдийство.

Нещата се влошиха още повече за домакините, когато минути по-късно Фран Гарсия беше изгонен, след като получи втори жълт картон.

Реал Мадрид, останал с десет души, не успя да осъществи обрат, а гостите окончателно решиха съдбата на мача в добавеното време, когато Сведберг отбеляза втория си гол.

Мъките за "белия балет" продължиха, тъй като в края на срещата лявото крило Алваро Карерас също беше изгонен с втори жълт картон, оставяйки отбора с едва девет футболисти на терена.