Христо Янев е оформил списък с трима играчи от efbet Лига

8 Декември, 2025 11:32 633 2

  • христо янев-
  • футбол-
  • цска-
  • ботев пловдив-
  • андрей йорданов

Смята се, че един от играчите, следени продължително време от ЦСКА, е левият халф на Ботев Пловдив Андрей Йорданов

Христо Янев е оформил списък с трима играчи от efbet Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на ЦСКА - Христо Янев, е оформил списък с трима полеви играчи от efbet лига, които желае да бъдат привлечени през зимния трансферен прозорец. Имената им вече са представени пред ръководните фактори, включващи спортния директор Бойко Величков, изпълнителния директор Вангел Вангелов и главния скаут Методи Томанов. Шефовете на „червените“ се очаква скоро да стартират преговори с въпросните футболисти, сред които има както българи, така и чужденци.

Смята се, че един от играчите, следени продължително време от ЦСКА, е левият халф на Ботев Пловдив Андрей Йорданов. Той работи с Янев в Пирин през сезон 2022/2023 и е считан за перспективно попълнение. 24-годишният футболист е продукт на школата на „червените“ и племенник на бившия шампион с клуба Евгени Йорданов.

Очаква се в Борисовата градина да бъдат привлечени между трима и петима нови играчи. Основни приоритети са двама флангови футболисти, които да повишат конкуренцията и нивото по крилата – зони, в които Мохамед Брахими и Кевин Додай засега не оправдават очакванията. Янев търси също централен защитник, вътрешен халф и евентуално нов нападател. „Червените“ вече са осъществили контакт с вратаря на Ботев Враца Димитър Евтимов, за когото интерес проявява и Арда.

Скоро ЦСКА ще публикува подробна програма за зимната си подготовка и планирания лагер в Анталия.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Контрачорбев

    1 0 Отговор
    Стега сте грабили чужди играчи, бе чорбари! Създавайте си свои кадри, не ви ли стигна половин век да се ползвате от чуждия труд! Милко Балев -Великия везир-умря, но милкобалевщината и чорбарщината продължават, както и Пеевщината и мафиотщината.

    11:55 08.12.2025

  • 2 Левски 1914

    1 0 Отговор
    Литекс с ТИРЕ обединен с Етрополе е цска МЕНТЕ!

    12:15 08.12.2025

