Христо Янев е оформил списък с трима играчи от efbet Лига

Старши треньорът на ЦСКА - Христо Янев, е оформил списък с трима полеви играчи от efbet лига, които желае да бъдат привлечени през зимния трансферен прозорец. Имената им вече са представени пред ръководните фактори, включващи спортния директор Бойко Величков, изпълнителния директор Вангел Вангелов и главния скаут Методи Томанов. Шефовете на „червените“ се очаква скоро да стартират преговори с въпросните футболисти, сред които има както българи, така и чужденци.

Смята се, че един от играчите, следени продължително време от ЦСКА, е левият халф на Ботев Пловдив Андрей Йорданов. Той работи с Янев в Пирин през сезон 2022/2023 и е считан за перспективно попълнение. 24-годишният футболист е продукт на школата на „червените“ и племенник на бившия шампион с клуба Евгени Йорданов.

Очаква се в Борисовата градина да бъдат привлечени между трима и петима нови играчи. Основни приоритети са двама флангови футболисти, които да повишат конкуренцията и нивото по крилата – зони, в които Мохамед Брахими и Кевин Додай засега не оправдават очакванията. Янев търси също централен защитник, вътрешен халф и евентуално нов нападател. „Червените“ вече са осъществили контакт с вратаря на Ботев Враца Димитър Евтимов, за когото интерес проявява и Арда.

Скоро ЦСКА ще публикува подробна програма за зимната си подготовка и планирания лагер в Анталия.