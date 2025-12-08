Фундаментална промяна! Западът обсъжда забрана на морските услуги за руския петрол вместо ценовия таван

Държавите от Г-7 и Европейският съюз обсъждат фундаментална промяна в режима за ограничаване на руските енергийни приходи - пълна забрана за предоставяне на морски услуги на танкери, превозващи руски петрол. За това съобщи "Ройтерс", позовавайки се на свои източници, запознати с преговорите.

Според агенцията идеята е да бъде заменен действащият ценови таван върху руската суровина, който все по-трудно се прилага и на практика до голяма степен е загубил ефективност.

Русия изнася над една трета от петрола си по море, основно към Индия и Китай, като значителна част от превозите разчита на западни услуги — застраховка, презастраховане, брокерски услуги, класификационни сертификати и управление на корабоплаването.

Пълната забрана би прекратила всякакво участие на компании от ЕС, Г-7 и други съюзници в тези операции. Тя би засегнала и европейски държави с големи морски флотове като Гърция, Кипър и Малта, чиито компании все още участват в транспортирането на руски петрол.

По информация на източниците мярката може да влезе в следващия санкционен пакет на ЕС, планиран за началото на 2026 г. Брюксел обаче предпочита да постигне общо споразумение с Г-7, преди да предложи официално забраната, за да избегне разминаване в режимите и възможни вратички.

Ценовият таван беше въведен през 2022 г., за да ограничи руските приходи, като позволи износ при условие, че продажната цена остава под определено ниво. Москва обаче постепенно изгради "сенчест флот" и алтернативни канали за застраховане, което значително отслаби ефекта на мярката.

Според "Ройтерс" западните държави смятат, че забраната на морските услуги би се превърнала в по-силен и директен удар върху приходите на Кремъл, тъй като много от тези услуги все още нямат ефективен заместител извън западните пазари.