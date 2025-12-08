Новини
Фундаментална промяна! Западът обсъжда забрана на морските услуги за руския петрол вместо ценовия таван

8 Декември, 2025

Русия изнася над една трета от петрола си по море, основно към Индия и Китай, като значителна част от превозите разчита на западни услуги - застраховка, презастраховане, брокерски услуги, класификационни сертификати и управление на корабоплаването

News.bg News.bg

Държавите от Г-7 и Европейският съюз обсъждат фундаментална промяна в режима за ограничаване на руските енергийни приходи - пълна забрана за предоставяне на морски услуги на танкери, превозващи руски петрол. За това съобщи "Ройтерс", позовавайки се на свои източници, запознати с преговорите.

Според агенцията идеята е да бъде заменен действащият ценови таван върху руската суровина, който все по-трудно се прилага и на практика до голяма степен е загубил ефективност.

Русия изнася над една трета от петрола си по море, основно към Индия и Китай, като значителна част от превозите разчита на западни услуги — застраховка, презастраховане, брокерски услуги, класификационни сертификати и управление на корабоплаването.

Пълната забрана би прекратила всякакво участие на компании от ЕС, Г-7 и други съюзници в тези операции. Тя би засегнала и европейски държави с големи морски флотове като Гърция, Кипър и Малта, чиито компании все още участват в транспортирането на руски петрол.

По информация на източниците мярката може да влезе в следващия санкционен пакет на ЕС, планиран за началото на 2026 г. Брюксел обаче предпочита да постигне общо споразумение с Г-7, преди да предложи официално забраната, за да избегне разминаване в режимите и възможни вратички.

Ценовият таван беше въведен през 2022 г., за да ограничи руските приходи, като позволи износ при условие, че продажната цена остава под определено ниво. Москва обаче постепенно изгради "сенчест флот" и алтернативни канали за застраховане, което значително отслаби ефекта на мярката.

Според "Ройтерс" западните държави смятат, че забраната на морските услуги би се превърнала в по-силен и директен удар върху приходите на Кремъл, тъй като много от тези услуги все още нямат ефективен заместител извън западните пазари.


  • 1 Атина Палада

    55 34 Отговор
    всичко е по плана на Хаяско

    Коментиран от #11, #22

    12:21 08.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    58 21 Отговор
    До една година няма да има ЕС .Европа на националните държави.Новата доктрина на САЩ.

    Коментиран от #4, #8, #54

    12:22 08.12.2025

  • 3 честен ционист

    8 29 Отговор
    Единственият вариант сега за Ганчо е в сосотаве РФ.

    12:22 08.12.2025

  • 4 честен ционист

    4 28 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Няма такова нещо като българска нация. Момчето говори за "хората", но кои са тия хора?

    Коментиран от #12, #16

    12:24 08.12.2025

  • 5 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    39 2 Отговор
    тея в есср са пълни изкукугиреляци

    12:24 08.12.2025

  • 6 стоян георгиев

    6 51 Отговор
    Спирането за преминаване в босфора и суецкия канал ще реши кардинално проблема с доставките за индия.украйна също ще помогне с атаки в черно море както към новоросийск и тупсе както и към незаконните танкери.

    Коментиран от #13

    12:25 08.12.2025

  • 7 тъй ли

    40 3 Отговор
    Ту лейт.
    Изтокът вече не е така зависим от кръвожадният запад, както беше преди. И все по-независим става, докато западът ще става все по-зависим.

    12:25 08.12.2025

  • 8 Дрътия Софианец

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти , ква си м@sтия ... 🤭

    12:25 08.12.2025

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    36 5 Отговор
    19 пакета санкции и все по-лошо става,
    ама за санкционираЩите не за санкционираНите,
    та сега ще пробват НОВ ПОДХОД🤔😄

    Имаше един дето им беше казал нещо за мечката и бърлогата‼️

    Коментиран от #14

    12:26 08.12.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    42 1 Отговор
    Обикновения глупак настъпва една и съща мотика и нормалните му се смеят...
    ЕС и Г7 по всичко личи, че не са обикновени глупаци - а турбо смахнати глупаци! Те не настъпват мотиката, те са я взели в ръце и се налагат по главата с нея, колкото сили имат! ОТКАЧЕНА РАБОТА!

    Гърция и без това е изпрегнала, отрежете и приходите от корабоплаване и ела гледай сеир!
    А Русия ще намери кой да поеме тези услуги - запада не е пълен монополист и не може да спре предлагането им - просто ще се повиши цената, но маржа на руския добив е достатъчен, за да го поеме...

    12:26 08.12.2025

  • 11 Точно така стана

    32 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    По план. Западналите вече се усетиха, че никой не базари ценовия им таван:))

    12:27 08.12.2025

  • 12 да питам

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Бай Кирил или бай Методи те научи да пишеш ?

    Коментиран от #15

    12:27 08.12.2025

  • 13 тъй ли

    34 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    То, навремето вашият паша под натиск на щъркелите от белият вигвам, беше забранил на руски кораби да преминават през Босфора, но Громико набързо му вкара акъл в главата, само с едно-единствено изречение:
    "Ако забраните на руски кораби да плуват през Босфора, Русия ще си отвори нов пролив, през Истанбул."
    Ден по-късно, Босфорът беше отворен за руски кораби.

    Коментиран от #17

    12:29 08.12.2025

  • 14 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    2 22 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Партийните секретари още ли мръдате , бе ? Обърна ли леврото , в рубли ?!

    Коментиран от #37, #52, #56

    12:29 08.12.2025

  • 15 Ха ХаХа

    2 13 Отговор

    До коментар #12 от "да питам":

    И двамата са гърци

    Коментиран от #19

    12:30 08.12.2025

  • 16 тъй ли

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Да знаеш: Българската нация е тази, която те образова, отгледа, отхвани и те направи човек.

    Коментиран от #35

    12:30 08.12.2025

  • 17 стоян георгиев

    4 22 Отговор

    До коментар #13 от "тъй ли":

    Да да...тия сме ги слушали ...както и киев за три дена с опасните ракети...утре им спират минаването по средиземно море и са чао.викай громико ...хаха

    Коментиран от #27

    12:31 08.12.2025

  • 18 Тия психопати

    22 1 Отговор
    Хептен изтрещяха,да идват санитарите

    12:32 08.12.2025

  • 19 тъй ли

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ХаХа":

    Знаеш ли, чия азбука ползваш?
    Не, не е на Кирил, нито на Методи.

    Коментиран от #46

    12:32 08.12.2025

  • 20 Някой

    24 32 Отговор
    Г-7 да си налага забрана за услуги. Останалите държави не са луди да си съсипват бизнеса и държавите, за да подгъ.зват на ЕС и останалите пудели.
    Все ще се намери кой да прдоставя услуги срещу заплащане на руските танкери.
    По-големият въпрос е, какво правим с терористичното поведение на укри и великобританци? Ето, три танкера са ударени от тях в международни води. Цивилни цели, ударени умишлено от английски водни дронове. Уж управлявани от укри, макар на всички да им е ясно, че те нямата такъв ресурс да се справят сами.

    Коментиран от #29, #58, #62

    12:32 08.12.2025

  • 21 Леефски- Ново начало

    3 0 Отговор
    Щампион !!!

    12:32 08.12.2025

  • 22 Видьо Видев

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Коледа наближава.ОСТАВКА!ИЗБОРИ ДО ДУПКА! Всичките прасета-на мезета!

    Коментиран от #34

    12:33 08.12.2025

  • 23 Красимир

    16 2 Отговор
    По статистиката за 11.2025 г. над 50% от петрола Русия изнася за Неизвестна Азия. Няма държава - няма на кого санкции да се наложат и няма кого да извикат някъде...

    12:33 08.12.2025

  • 24 Сатана Z

    21 2 Отговор
    И кво? Кой ще спре Руски конвой от танкери охраняван от подводници ?

    Коментиран от #57

    12:33 08.12.2025

  • 25 ?????

    20 2 Отговор
    Тия сами режат клона на който седят.
    Естествено ще се появят алтернативи неподконтролни на Запада, които в перспектива ще отхапват от пазара парчета за себе си.

    12:33 08.12.2025

  • 26 Ама запада кога и от

    19 1 Отговор
    кого си е купил морета и океани? Е щом са собственост на запада може да забранява всичко.

    12:34 08.12.2025

  • 27 тъй ли

    20 2 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Кризата с балона на Босфора и спукването му от Громико е исторически факт, който е документиран. Няма как да си го чувал, ако не четеш и не се образоваш.
    А, Киев за три дни не го намирам никъде, освен по фобските коментари и жълти сайтове.
    Беше ви обяснено много пъти, но явно е малко - тази война ще е дълга и изтощителна.

    Коментиран от #36

    12:34 08.12.2025

  • 28 Канал на името Сталин

    12 2 Отговор
    Между Мексико и Канада е все по-актуален в наши дни.

    12:35 08.12.2025

  • 29 Хаха хаха ха

    18 17 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    Какъв бизнес с Русия. Путин вече въведе купони за бензин и ергенски данък

    12:35 08.12.2025

  • 30 Подкрепям тази идея

    19 12 Отговор
    Хубава новина в този слънчев ден.

    12:35 08.12.2025

  • 31 Кая калас

    17 0 Отговор
    Забраняваме строго руснаците да ни дишат въздуха той си е наш

    12:36 08.12.2025

  • 32 Глупостта е за винаги

    16 2 Отговор
    Въртят, сучат и си търсят боя. Връщайте се българи, че след два месеца там ще е ядрена пустиня!

    12:36 08.12.2025

  • 33 тъй ли

    18 1 Отговор
    Интересно, какви става с приходите на западните дружества, след като откажат услугата на руските танкери?

    12:36 08.12.2025

  • 34 Атина Палада

    15 1 Отговор

    До коментар #22 от "Видьо Видев":

    в сряда целия Сливен ще е на площада-затвор за двамата шопара

    12:37 08.12.2025

  • 35 Аде бе

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "тъй ли":

    Ти на туй човек ли му викаш?

    12:38 08.12.2025

  • 36 стоян георгиев

    3 14 Отговор

    До коментар #27 от "тъй ли":

    Исторически факт е че през Босфора не се допускат кораби без определени документи .същото е и през суетския канал.през комунизма турция беше в нато и ссср се съобразяваше с това.громико е един от хората които фалираха ссср.това е исторически факт.празните приказки на другарите също!

    Коментиран от #41

    12:38 08.12.2025

  • 38 тъй ли

    15 3 Отговор
    Кой е този западен бизнес, който ще се откаже от приходите си, от услуги за една огромна индустрия и търговия?
    Как ще оцелее този западен бизнес, в днешните условия на масови фалити?

    12:39 08.12.2025

  • 39 Механик

    15 4 Отговор
    Ама те, Китай, Индия и Русия си нямат техни застрахователи, кораби и пр.
    Поредната малоумна постъпка. Това мога да кажа.
    Сега парите от външните услуги, които влизат в касичката на запада, ще остават в горните 3 държави, а запада ще зяпа, докато си бърка в розАвкото носле.

    Коментиран от #43, #44

    12:39 08.12.2025

  • 40 Фундаментални

    13 3 Отговор
    Идиоти,фундаментални решение

    12:39 08.12.2025

  • 41 тъй ли

    9 1 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    Вече пускаш димки.
    Босфорът е отворен и за теб, и за подобните ти. Никой не ви държи насила.

    12:40 08.12.2025

  • 42 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 2 Отговор
    САНКЦИИ ЗА САНКЦИОНИРАЩИТЕ !!

    12:41 08.12.2025

  • 43 Тръмпи

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Механик":

    А може и аз да помогна на ЕС.Имам достатъчно свободни танкери.

    Коментиран от #45

    12:41 08.12.2025

  • 44 тъй ли

    14 2 Отговор

    До коментар #39 от "Механик":

    Рекъл западът:
    - Дай, да се гръмнем в крака, че да му е гадно на руснака.

    12:41 08.12.2025

  • 45 тъй ли

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Тръмпи":

    Тръмповка, а ще докараш ли бензина и дизела на 2,50 лв?

    12:43 08.12.2025

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "тъй ли":

    Наречена е Кирилица в чест на Кирил, ама тя всъщност е преписана от.... КОПТСКАта АЗБУКА❗

    Коментиран от #51

    12:45 08.12.2025

  • 48 ДългоИме

    4 1 Отговор
    Малко е, защо не "запретнат ръкави" и да пресушат моретата и океаните?

    12:50 08.12.2025

  • 49 604

    9 1 Отговор
    Тия съ си повярвали че вселената се върти около тях.....смех...

    12:50 08.12.2025

  • 50 Любознателен

    5 1 Отговор
    Това ли са им услугите? Застраховане, презастраховане и брокерство? Застрахователният пазар също не търпи празно, като не са европейски, ще минат на американски

    12:50 08.12.2025

  • 51 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Колко по-надълбоко ръчкаш , толко по-мирише ...

    Коментиран от #53, #55

    12:51 08.12.2025

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Нема стане, ес още наколки години ще Рита, до като има пари

    13:00 08.12.2025

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    Явно прави изводи от собственото бъркане в собствения си З А Д Н И К❗

    13:03 08.12.2025

  • 57 Мурат

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Морски дронове! Оказаха се много ефективни срещу много добре въоръжени военни кораби, а какво остава срещу танкери! Запада само грябва да помага на Украйна с производството на дронове в огромни количества. Нищо друго. За да може и танкерите да се скрият като военнште кораби далече в Новоросииск.

    13:12 08.12.2025

  • 58 Поплачи си копейко гладна!

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    Думите и делата са две съвсем различни понятия.

    13:13 08.12.2025

  • 59 Замислен

    2 1 Отговор
    А инвеститорите в които има и пенсионни фондове,съгласни ли ще са с това.Това значи срив на борсата за тези застрахователи.Глупости пак.

    13:18 08.12.2025

  • 60 смях голям

    1 0 Отговор
    А ако отворите Марине трафик ,ще видите ,че танкер SEA KORAL e пред Босфора в Ч . Море , и чака да го премине , а дестинацията е Новоросийск - Ротердам ,като там ще престигне на 20 декември !!!Дори и дестинацията не си крият

    13:19 08.12.2025

  • 61 Пътят през Северния ледовит

    1 2 Отговор
    е отворен, а с глобалното затопляне става и доста удобен.

    13:19 08.12.2025

  • 62 Важното е агресора да бъде

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    малтретиран навсякъде.

    13:22 08.12.2025

  • 63 Да бе, копейки👍😀

    1 2 Отговор
    В Европа всички милиардери са "глупаци", пък вие сте "умници", нали така? 😂

    Коментиран от #64

    13:27 08.12.2025

  • 64 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Да бе, копейки👍😀":

    Милиярдерите масово напускат Европа... А глупаците седят пред компа и дават акъл

    13:47 08.12.2025