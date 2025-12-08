Фундаментална промяна! Западът обсъжда забрана на морските услуги за руския петрол вместо ценовия таван

Държавите от Г-7 и Европейският съюз обсъждат фундаментална промяна в режима за ограничаване на руските енергийни приходи - пълна забрана за предоставяне на морски услуги на танкери, превозващи руски петрол. За това съобщи "Ройтерс", позовавайки се на свои източници, запознати с преговорите.
Според агенцията идеята е да бъде заменен действащият ценови таван върху руската суровина, който все по-трудно се прилага и на практика до голяма степен е загубил ефективност.
Русия изнася над една трета от петрола си по море, основно към Индия и Китай, като значителна част от превозите разчита на западни услуги — застраховка, презастраховане, брокерски услуги, класификационни сертификати и управление на корабоплаването.
Пълната забрана би прекратила всякакво участие на компании от ЕС, Г-7 и други съюзници в тези операции. Тя би засегнала и европейски държави с големи морски флотове като Гърция, Кипър и Малта, чиито компании все още участват в транспортирането на руски петрол.
По информация на източниците мярката може да влезе в следващия санкционен пакет на ЕС, планиран за началото на 2026 г. Брюксел обаче предпочита да постигне общо споразумение с Г-7, преди да предложи официално забраната, за да избегне разминаване в режимите и възможни вратички.
Ценовият таван беше въведен през 2022 г., за да ограничи руските приходи, като позволи износ при условие, че продажната цена остава под определено ниво. Москва обаче постепенно изгради "сенчест флот" и алтернативни канали за застраховане, което значително отслаби ефекта на мярката.
Според "Ройтерс" западните държави смятат, че забраната на морските услуги би се превърнала в по-силен и директен удар върху приходите на Кремъл, тъй като много от тези услуги все още нямат ефективен заместител извън западните пазари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
12:21 08.12.2025
2 Последния Софиянец
12:22 08.12.2025
3 честен ционист
12:22 08.12.2025
4 честен ционист
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Няма такова нещо като българска нация. Момчето говори за "хората", но кои са тия хора?
12:24 08.12.2025
5 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
12:24 08.12.2025
6 стоян георгиев
12:25 08.12.2025
7 тъй ли
Изтокът вече не е така зависим от кръвожадният запад, както беше преди. И все по-независим става, докато западът ще става все по-зависим.
12:25 08.12.2025
8 Дрътия Софианец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти , ква си м@sтия ... 🤭
12:25 08.12.2025
9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
ама за санкционираЩите не за санкционираНите,
та сега ще пробват НОВ ПОДХОД🤔😄
Имаше един дето им беше казал нещо за мечката и бърлогата‼️
12:26 08.12.2025
10 ДрайвингПлежър
ЕС и Г7 по всичко личи, че не са обикновени глупаци - а турбо смахнати глупаци! Те не настъпват мотиката, те са я взели в ръце и се налагат по главата с нея, колкото сили имат! ОТКАЧЕНА РАБОТА!
Гърция и без това е изпрегнала, отрежете и приходите от корабоплаване и ела гледай сеир!
А Русия ще намери кой да поеме тези услуги - запада не е пълен монополист и не може да спре предлагането им - просто ще се повиши цената, но маржа на руския добив е достатъчен, за да го поеме...
12:26 08.12.2025
11 Точно така стана
До коментар #1 от "Атина Палада":По план. Западналите вече се усетиха, че никой не базари ценовия им таван:))
12:27 08.12.2025
12 да питам
До коментар #4 от "честен ционист":Бай Кирил или бай Методи те научи да пишеш ?
12:27 08.12.2025
13 тъй ли
До коментар #6 от "стоян георгиев":То, навремето вашият паша под натиск на щъркелите от белият вигвам, беше забранил на руски кораби да преминават през Босфора, но Громико набързо му вкара акъл в главата, само с едно-единствено изречение:
"Ако забраните на руски кораби да плуват през Босфора, Русия ще си отвори нов пролив, през Истанбул."
Ден по-късно, Босфорът беше отворен за руски кораби.
12:29 08.12.2025
14 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Партийните секретари още ли мръдате , бе ? Обърна ли леврото , в рубли ?!
12:29 08.12.2025
15 Ха ХаХа
До коментар #12 от "да питам":И двамата са гърци
12:30 08.12.2025
16 тъй ли
До коментар #4 от "честен ционист":Да знаеш: Българската нация е тази, която те образова, отгледа, отхвани и те направи човек.
12:30 08.12.2025
17 стоян георгиев
До коментар #13 от "тъй ли":Да да...тия сме ги слушали ...както и киев за три дена с опасните ракети...утре им спират минаването по средиземно море и са чао.викай громико ...хаха
12:31 08.12.2025
18 Тия психопати
12:32 08.12.2025
19 тъй ли
До коментар #15 от "Ха ХаХа":Знаеш ли, чия азбука ползваш?
Не, не е на Кирил, нито на Методи.
12:32 08.12.2025
20 Някой
Все ще се намери кой да прдоставя услуги срещу заплащане на руските танкери.
По-големият въпрос е, какво правим с терористичното поведение на укри и великобританци? Ето, три танкера са ударени от тях в международни води. Цивилни цели, ударени умишлено от английски водни дронове. Уж управлявани от укри, макар на всички да им е ясно, че те нямата такъв ресурс да се справят сами.
12:32 08.12.2025
21 Леефски- Ново начало
12:32 08.12.2025
22 Видьо Видев
До коментар #1 от "Атина Палада":Коледа наближава.ОСТАВКА!ИЗБОРИ ДО ДУПКА! Всичките прасета-на мезета!
12:33 08.12.2025
23 Красимир
12:33 08.12.2025
24 Сатана Z
12:33 08.12.2025
25 ?????
Естествено ще се появят алтернативи неподконтролни на Запада, които в перспектива ще отхапват от пазара парчета за себе си.
12:33 08.12.2025
26 Ама запада кога и от
12:34 08.12.2025
27 тъй ли
До коментар #17 от "стоян георгиев":Кризата с балона на Босфора и спукването му от Громико е исторически факт, който е документиран. Няма как да си го чувал, ако не четеш и не се образоваш.
А, Киев за три дни не го намирам никъде, освен по фобските коментари и жълти сайтове.
Беше ви обяснено много пъти, но явно е малко - тази война ще е дълга и изтощителна.
12:34 08.12.2025
28 Канал на името Сталин
12:35 08.12.2025
29 Хаха хаха ха
До коментар #20 от "Някой":Какъв бизнес с Русия. Путин вече въведе купони за бензин и ергенски данък
12:35 08.12.2025
30 Подкрепям тази идея
12:35 08.12.2025
31 Кая калас
12:36 08.12.2025
32 Глупостта е за винаги
12:36 08.12.2025
33 тъй ли
12:36 08.12.2025
34 Атина Палада
До коментар #22 от "Видьо Видев":в сряда целия Сливен ще е на площада-затвор за двамата шопара
12:37 08.12.2025
35 Аде бе
До коментар #16 от "тъй ли":Ти на туй човек ли му викаш?
12:38 08.12.2025
36 стоян георгиев
До коментар #27 от "тъй ли":Исторически факт е че през Босфора не се допускат кораби без определени документи .същото е и през суетския канал.през комунизма турция беше в нато и ссср се съобразяваше с това.громико е един от хората които фалираха ссср.това е исторически факт.празните приказки на другарите също!
12:38 08.12.2025
38 тъй ли
Как ще оцелее този западен бизнес, в днешните условия на масови фалити?
12:39 08.12.2025
39 Механик
Поредната малоумна постъпка. Това мога да кажа.
Сега парите от външните услуги, които влизат в касичката на запада, ще остават в горните 3 държави, а запада ще зяпа, докато си бърка в розАвкото носле.
12:39 08.12.2025
40 Фундаментални
12:39 08.12.2025
41 тъй ли
До коментар #36 от "стоян георгиев":Вече пускаш димки.
Босфорът е отворен и за теб, и за подобните ти. Никой не ви държи насила.
12:40 08.12.2025
42 Др.Тодор Живков 🇧🇬
12:41 08.12.2025
43 Тръмпи
До коментар #39 от "Механик":А може и аз да помогна на ЕС.Имам достатъчно свободни танкери.
12:41 08.12.2025
44 тъй ли
До коментар #39 от "Механик":Рекъл западът:
- Дай, да се гръмнем в крака, че да му е гадно на руснака.
12:41 08.12.2025
45 тъй ли
До коментар #43 от "Тръмпи":Тръмповка, а ще докараш ли бензина и дизела на 2,50 лв?
12:43 08.12.2025
46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #19 от "тъй ли":Наречена е Кирилица в чест на Кирил, ама тя всъщност е преписана от.... КОПТСКАта АЗБУКА❗
12:45 08.12.2025
48 ДългоИме
12:50 08.12.2025
49 604
12:50 08.12.2025
50 Любознателен
12:50 08.12.2025
51 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Колко по-надълбоко ръчкаш , толко по-мирише ...
12:51 08.12.2025
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Нема стане, ес още наколки години ще Рита, до като има пари
13:00 08.12.2025
55 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #51 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":Явно прави изводи от собственото бъркане в собствения си З А Д Н И К❗
13:03 08.12.2025
57 Мурат
До коментар #24 от "Сатана Z":Морски дронове! Оказаха се много ефективни срещу много добре въоръжени военни кораби, а какво остава срещу танкери! Запада само грябва да помага на Украйна с производството на дронове в огромни количества. Нищо друго. За да може и танкерите да се скрият като военнште кораби далече в Новоросииск.
13:12 08.12.2025
58 Поплачи си копейко гладна!
До коментар #20 от "Някой":Думите и делата са две съвсем различни понятия.
13:13 08.12.2025
59 Замислен
13:18 08.12.2025
60 смях голям
13:19 08.12.2025
61 Пътят през Северния ледовит
13:19 08.12.2025
62 Важното е агресора да бъде
До коментар #20 от "Някой":малтретиран навсякъде.
13:22 08.12.2025
63 Да бе, копейки👍😀
13:27 08.12.2025
64 Баце ЕООД
До коментар #63 от "Да бе, копейки👍😀":Милиярдерите масово напускат Европа... А глупаците седят пред компа и дават акъл
13:47 08.12.2025