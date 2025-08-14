Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона може да спечели милиони от евентуален мач в САЩ – какво се крие зад идеята за Ла Лига в Маями?

Барселона може да спечели милиони от евентуален мач в САЩ – какво се крие зад идеята за Ла Лига в Маями?

14 Август, 2025 17:02 462 0

  • барселона -
  • печалба-
  • ла лига -
  • виляреал-
  • американска земя-
  • съединените щати-
  • сащ-
  • маями-
  • футбол-
  • уефа

Кралската испанска футболна федерация е отправила официално запитване до УЕФА

Барселона може да спечели милиони от евентуален мач в САЩ – какво се крие зад идеята за Ла Лига в Маями? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона е напът да реализира сериозна печалба, ако срещата им от 17-ия кръг на Ла Лига срещу Виляреал се проведе на американска земя. Според авторитетното издание Diario Sport, каталунският гранд може да прибави между 5 и 6 милиона евро към клубната си каса, ако двубоят се изиграе в Съединените щати.

Интригата се засилва, след като стана ясно, че Маями е фаворит за домакин на този потенциален футболен спектакъл. Кралската испанска футболна федерация вече е отправила официално запитване до УЕФА относно възможността мачът да се състои на 20 декември в слънчевия американски град.

Въпреки финансовите облаги, идеята срещна сериозен отпор от страна на Асоциацията на футболистите в Испания (AFE), които категорично се противопоставиха на провеждането на шампионатен двубой извън пределите на страната. Ако все пак проектът получи зелена светлина, и двата клуба ще бъдат щедро възнаградени. По информация на Rac 1, компенсациите ще варират между 5 и 6 милиона евро, като Виляреал ще получи по-голям дял, за да се компенсират евентуалните загуби от непродадени билети на собствения им стадион.

Този потенциален трансфер на Ла Лига отвъд Атлантика не само ще донесе значителни приходи на участващите отбори, но и ще отвори нови хоризонти за испанския футбол на глобалната сцена.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ