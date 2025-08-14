Барселона може да спечели милиони от евентуален мач в САЩ – какво се крие зад идеята за Ла Лига в Маями?

Барселона е напът да реализира сериозна печалба, ако срещата им от 17-ия кръг на Ла Лига срещу Виляреал се проведе на американска земя. Според авторитетното издание Diario Sport, каталунският гранд може да прибави между 5 и 6 милиона евро към клубната си каса, ако двубоят се изиграе в Съединените щати.

Интригата се засилва, след като стана ясно, че Маями е фаворит за домакин на този потенциален футболен спектакъл. Кралската испанска футболна федерация вече е отправила официално запитване до УЕФА относно възможността мачът да се състои на 20 декември в слънчевия американски град.

Въпреки финансовите облаги, идеята срещна сериозен отпор от страна на Асоциацията на футболистите в Испания (AFE), които категорично се противопоставиха на провеждането на шампионатен двубой извън пределите на страната. Ако все пак проектът получи зелена светлина, и двата клуба ще бъдат щедро възнаградени. По информация на Rac 1, компенсациите ще варират между 5 и 6 милиона евро, като Виляреал ще получи по-голям дял, за да се компенсират евентуалните загуби от непродадени билети на собствения им стадион.

Този потенциален трансфер на Ла Лига отвъд Атлантика не само ще донесе значителни приходи на участващите отбори, но и ще отвори нови хоризонти за испанския футбол на глобалната сцена.