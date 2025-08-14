Новини
Спорт »
Тенис »
Денислава Глушкова отпадна във втория кръг в Куршумлийска Баня

14 Август, 2025 19:05 339 0

  • денислава глушкова-
  • тенис -
  • турнир-
  • куршумлийска баня -
  • сърбия

Българската тенисистка загуби от Ребека Сербан

Денислава Глушкова отпадна във втория кръг в Куршумлийска Баня - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

21-годишната Глушкова отстъпи пред първата поставена и номер 223-и в световната ранглиста Ребека Сербан (Кипър) с 4:6, 6:4, 1:6. Срещата продължи два и 44 минути.


Българката изостана с 1:4 в първия сет, намали пасива си на 4:5, но след това Сербан затвори сета на собствен сервис. Във втората част Глушкова преодоля пасив от 2:4 и със серия от четири поредни гейма успя да изравни резултата. Националката загуби първите три гейма в третата решаваща част, като това се оказа решаващо за крайния изход на срещата.


Преди този мач българката постигна три поредни победи на турнира, след като започна от квалификациите. Предишните две седмици българката игра на два поредни полуфинала на други турнири в Сърбия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
