Денислава Глушкова отпадна във втория кръг в Куршумлийска Баня

Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

21-годишната Глушкова отстъпи пред първата поставена и номер 223-и в световната ранглиста Ребека Сербан (Кипър) с 4:6, 6:4, 1:6. Срещата продължи два и 44 минути.



Българката изостана с 1:4 в първия сет, намали пасива си на 4:5, но след това Сербан затвори сета на собствен сервис. Във втората част Глушкова преодоля пасив от 2:4 и със серия от четири поредни гейма успя да изравни резултата. Националката загуби първите три гейма в третата решаваща част, като това се оказа решаващо за крайния изход на срещата.



Преди този мач българката постигна три поредни победи на турнира, след като започна от квалификациите. Предишните две седмици българката игра на два поредни полуфинала на други турнири в Сърбия.