Тайсън Фюри слага край на боксовата си кариера: „Времето ми изтече“

Тайсън Фюри обяви, че окончателно се оттегля от професионалния ринг. 36-годишният британец, който дълго време доминираше тежката категория, сложи точка на спортната си кариера след поражението си от Александър Усик в дългоочаквания реванш преди няколко месеца.

Въпреки че през годините Фюри неведнъж е изразявал желание да се изправи отново срещу непобедения украинец или да премери сили с друг свой стар съперник – Антъни Джошуа, сега шампионът категорично отхвърли възможността за завръщане.

В социалните мрежи и интервюта той често подчертаваше, че е единственият, способен да спре победната серия на Усик, като неведнъж заяви: „Поздравления и за двамата, но само аз мога да победя Усик. Правил съм го, светът го знае. Аз съм спартанецът, аз съм човекът!“

След като Усик нокаутира Даниел Дюбоа миналия месец, спекулациите за евентуален трети сблъсък между Фюри и украинеца отново се разгоряха. Но само преди дни, в интервю за „Sky Sports“, британецът сложи край на всички слухове: „Вижте ме – брадата ми е посивяла, вече не съм млад. Боксът е за младите, моето време изтече“, сподели с усмивка Фюри.