Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Тайсън Фюри слага край на боксовата си кариера: „Времето ми изтече“

Тайсън Фюри слага край на боксовата си кариера: „Времето ми изтече“

14 Август, 2025 20:29 553 2

  • тайсън фюри-
  • бокс-
  • пенсиониране-
  • александър усик-
  • антъни джошуа-
  • циганският крал-
  • спортни новини

Дали решението му е окончателно или ще станем свидетели на поредния неочакван обрат в кариерата на легендарния боксьор, предстои да разберем

Тайсън Фюри слага край на боксовата си кариера: „Времето ми изтече“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тайсън Фюри обяви, че окончателно се оттегля от професионалния ринг. 36-годишният британец, който дълго време доминираше тежката категория, сложи точка на спортната си кариера след поражението си от Александър Усик в дългоочаквания реванш преди няколко месеца.

Въпреки че през годините Фюри неведнъж е изразявал желание да се изправи отново срещу непобедения украинец или да премери сили с друг свой стар съперник – Антъни Джошуа, сега шампионът категорично отхвърли възможността за завръщане.

В социалните мрежи и интервюта той често подчертаваше, че е единственият, способен да спре победната серия на Усик, като неведнъж заяви: „Поздравления и за двамата, но само аз мога да победя Усик. Правил съм го, светът го знае. Аз съм спартанецът, аз съм човекът!“

След като Усик нокаутира Даниел Дюбоа миналия месец, спекулациите за евентуален трети сблъсък между Фюри и украинеца отново се разгоряха. Но само преди дни, в интервю за „Sky Sports“, британецът сложи край на всички слухове: „Вижте ме – брадата ми е посивяла, вече не съм млад. Боксът е за младите, моето време изтече“, сподели с усмивка Фюри.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бегай

    2 0 Отговор
    Усик е по стар от него, какво се оплаква от възрастта?
    Просто знае, че и третия път ще яде бой от украинеца.

    20:47 14.08.2025

  • 2 курбат мамулев

    0 0 Отговор
    ако бях малко мъж и аз щях да го изрека

    21:02 14.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ