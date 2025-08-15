Мениджъри товарят Левски за подписа на национал на Северна Македония

Левски е изключително близо до привличането на национала на Северна Македония Никола Серафимов. Защитникът от няколко дни е в София и вече мина медицинските прегледи.

Играчът се появил на финалните преговори с няколко мениджъра, които натоварвали ситуацията във всички посоки, но най-вече финансово, съобщава „Мач Телеграф“.

Агентите на Серафимов искали максимално да се възползват от факта, че той идва на „Герена" като свободен агент и „сините" няма да плащат трансферна сума за правата му.

Никола Серафимов се раздели по взаимно съгласие с Фехервар. Унгарският клуб изпадна от местния елит и не може да си позволи заплатата му.

„Не бяха получени оферти за закупуване на Никола Серафимов. Заради това се споразумяхме със защитника да прекратим договора му по начин, който би спестил бюджета ни" , обявиха официално от Фехервар.

Има и лоша новина около привличането на централния защитник. Той няма европейски паспорт и ще тежи на ограничената квота на футболисти извън ЕС.